Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сексуально, неаккуратно, по-летнему: новая текстура волос, которую хотят все
Сухость, усталость, туман в глазах — и всё из-за нехватки одного вещества
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома

Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента

2:36
Здоровье

Многие из нас ежедневно проводят часы перед экранами — будь то работа, учёба или отдых. Смартфоны, планшеты, компьютеры давно стали частью повседневной жизни. Но за эту цифровую зависимость мы расплачиваемся здоровьем глаз. Синий свет, излучаемый экранами, способен вызывать ряд неприятных симптомов и даже нанести вред зрению в долгосрочной перспективе.

Глаз
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Глаз

Покраснение, сухость, усталость глаз, ощущение зуда — это лишь первые сигналы, которые организм подаёт в ответ на чрезмерную нагрузку. Хотя многие не воспринимают эти симптомы всерьёз, со временем они могут привести к серьёзным нарушениям зрения. Эксперты советуют защищать глаза с помощью не только гигиены экрана, но и… питания.

Витамин A — незаменимый союзник для глаз

Один из важнейших витаминов для здоровья глаз — это витамин A. Он необходим для выработки пигментов, благодаря которым сетчатка воспринимает свет — особенно при слабом освещении. Без достаточного количества этих веществ зрительная система начинает давать сбои.

Где искать этот витамин? Хорошая новость в том, что он содержится в доступных и повседневных продуктах. Самый известный источник — морковь, но не стоит ограничиваться только ей. Много витамина A также в:

  • печени (куриной и говяжьей),

  • шпинате, батате, брокколи, красном перце,

  • фруктах, таких как манго,

  • яйцах (особенно в желтке),

  • молочных продуктах - сыре, молоке,

  • жирной рыбе - например, лососе и тунце.

Что грозит при дефиците

Недостаток витамина A — это не просто усталость глаз. В тяжёлых случаях он может привести к полной потере зрения, особенно у детей. По данным специалистов, именно этот дефицит — одна из главных причин предотвратимой слепоты в мире. Также нехватка витамина A ослабляет иммунитет и повышает риск летального исхода среди уязвимых групп — маленьких детей и беременных женщин, отмечают в Медпульсе.

Зрение начинается с тарелки

Если вы проводите много времени перед экраном, забота о глазах начинается не только с правильной осанки и перерывов, но и с рациона. Регулярное употребление продуктов, богатых витамином A, может значительно снизить риск ухудшения зрения и поддерживать здоровье глаз даже в условиях повышенной нагрузки.

Уточнения

Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A1, аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A2), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A1) и ретиноевую кислоту.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее
Домашние животные
Если за вами увязался пёс — дело не в еде: есть кое-что, что притягивает сильнее Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Простая закуска с эффектным вкусом: яйца с крабовыми палочками
Последние материалы
Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента
Йоко Оно открывает секрет: этот таинственный египетский артефакт возрастом 3000 лет хранился в её с Ленноном доме
Россия теряет главный рынок: Европа делает ставку на американский СПГ
Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку
Сколько калорий сжигает обычная ходьба? Результаты вас удивят
Когда лёд растаял — ось сдвинулась: как планета меняет курс без нашего ведома
Они жили в камне два миллиарда лет — и теперь могут рассказать, есть ли жизнь на Марсе
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Молчит — не беда: как даже самый упрямый попугай становится болтливым
Забудьте про луковую шелуху — лучшие стильные идеи покраски для яиц на Пасху
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.