Усталость глаз и зуд: возможно, вам не хватает этого нутриента

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие из нас ежедневно проводят часы перед экранами — будь то работа, учёба или отдых. Смартфоны, планшеты, компьютеры давно стали частью повседневной жизни. Но за эту цифровую зависимость мы расплачиваемся здоровьем глаз. Синий свет, излучаемый экранами, способен вызывать ряд неприятных симптомов и даже нанести вред зрению в долгосрочной перспективе.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Глаз

Покраснение, сухость, усталость глаз, ощущение зуда — это лишь первые сигналы, которые организм подаёт в ответ на чрезмерную нагрузку. Хотя многие не воспринимают эти симптомы всерьёз, со временем они могут привести к серьёзным нарушениям зрения. Эксперты советуют защищать глаза с помощью не только гигиены экрана, но и… питания.

Витамин A — незаменимый союзник для глаз

Один из важнейших витаминов для здоровья глаз — это витамин A. Он необходим для выработки пигментов, благодаря которым сетчатка воспринимает свет — особенно при слабом освещении. Без достаточного количества этих веществ зрительная система начинает давать сбои.

Где искать этот витамин? Хорошая новость в том, что он содержится в доступных и повседневных продуктах. Самый известный источник — морковь, но не стоит ограничиваться только ей. Много витамина A также в:

печени (куриной и говяжьей),

шпинате, батате, брокколи, красном перце ,

фруктах , таких как манго,

яйцах (особенно в желтке),

молочных продуктах - сыре, молоке,

жирной рыбе - например, лососе и тунце.

Что грозит при дефиците

Недостаток витамина A — это не просто усталость глаз. В тяжёлых случаях он может привести к полной потере зрения, особенно у детей. По данным специалистов, именно этот дефицит — одна из главных причин предотвратимой слепоты в мире. Также нехватка витамина A ослабляет иммунитет и повышает риск летального исхода среди уязвимых групп — маленьких детей и беременных женщин, отмечают в Медпульсе.

Зрение начинается с тарелки

Если вы проводите много времени перед экраном, забота о глазах начинается не только с правильной осанки и перерывов, но и с рациона. Регулярное употребление продуктов, богатых витамином A, может значительно снизить риск ухудшения зрения и поддерживать здоровье глаз даже в условиях повышенной нагрузки.

Уточнения

Витами́н A — группа близких по химическому строению веществ, которая включает ретинол (витамин A 1 , аксерофтол) и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью: дегидроретинол (витамин A 2 ), ретиналь (ретинен, альдегид витамина A 1 ) и ретиноевую кислоту.

