Пасхальные яйца: скрытые риски для здоровья, о которых вы не знали

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты советуют употреблять не более четырех яиц на Пасху, сообщила профессор Донка Байкова, один из лучших специалистов по питанию в стране. Для детей она рекомендует ограничить потребление до трех яиц в день.

Фото: commons.wikimedia.org by Wikk2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пасха

"Мой совет — не переусердствовать с яйцами. Также хорошо не есть их все сразу, а равномерно распределить в течение дня. Жир из яичного желтка может вызвать спазм желчных протоков", — посоветовала Байкова.

Кроме того, врач указывает на то, что козунак, в состав которого входят яйца, масло и сахар, является очень жирной и концентрированной пищей. Яичный белок также является сильным аллергеном.

Еще один риск связан с окрашиванием яиц. Если яйцо треснет, краска может проникнуть через скорлупу и окрасить белок, что может вызвать аллергическую реакцию. Байкова советует удалять окрашенные участки перед употреблением яйца.

Она также отметила, что зеленый краситель для яиц является натуральным и изготавливается из листьев деревьев, в то время как остальные красители синтетические и могут быть аллергенными.

Врачи не рекомендуют есть много яиц всмятку или сырых из-за риска заражения сальмонеллезом, который может вызвать острое кишечное отравление. Традиционные пасхальные яйца не следует пережаривать, так как при длительном кипячении (более 10 минут) в них могут образоваться токсичные соединения. При этом желтки могут приобрести зеленоватый оттенок из-за сульфидов железа, которые также могут быть токсичными.

Вареные яичные желтки не рекомендуются людям с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за высокого содержания холестерина, пишет "Болгария Днес".

Уточнения

Пасха́льное яйцо́ — обрядовая пища и ритуальный символ в пасхальных обычаях, обрядах и играх.

