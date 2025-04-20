Женское сексуальное здоровье: виагра для дам — не панацея, но может помочь

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-репродуктолог Елизавета Крупнова поделилась информацией о том, что виагра может быть полезна некоторым женщинам для улучшения интимной жизни после менопаузы или при сексуальной дисфункции.

Фото: Unsplash by freestocks. org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина, отношения

Врач рассказала, что изначально препарат был разработан для лечения эректильной дисфункции у мужчин, однако позже специалисты начали изучать его возможное применение в гинекологии. Врач объяснила, что виагра улучшает приток крови к органам малого таза, что теоретически может положительно сказаться на женском либидо и физическом возбуждении.

Некоторые женщины используют виагру не по назначению, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь в период менопаузы или при сексуальных расстройствах, сообщила Крупнова.

Однако врач предупредила, что препарат не даёт универсального эффекта. У одних женщин чувствительность может усилиться, у других — не измениться. Увеличение притока крови к органам малого таза может способствовать увлажнению и возбуждению.

"Но оргазм — это не только физиология. Он зависит и от эмоционального состояния, и от гормонального фона, и от психосексуальных особенностей женщины. Поэтому виагра — не "таблетка для оргазма", — отметила Крупнова.

Поэтому виагра не является панацеей для достижения оргазма, и её действие может быть непостоянным, пишет Газета.Ru.

Врач также подчеркнула, что самостоятельное применение виагры может быть опасным. Препарат имеет противопоказания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, приём нитратов и пониженное давление. Возможны побочные эффекты: головная боль, покраснение кожи, скачки артериального давления.

Вместо самолечения врач советует женщинам, страдающим от снижения либидо или отсутствия оргазмов, обратиться к специалистам. Современная медицина предлагает множество методов для решения этих проблем — от гормональных тестов до работы с психоэмоциональным состоянием. Эти подходы помогают женщинам восстановить полноценную и радостную сексуальную жизнь.

Уточнения

Силденафил (МНН: sildenafil, 1-[[3-(6,7-Дигидро-1-метил-7-оксо-3-пропил-1Н-пиразоло[4,3-альфа]пиримидин-5-ил)-4-этоксифенил] сульфонил]пиперазина цитрат) — лекарственное средство, ингибитор PDE 5 .



Виагра — торговое название лекарственного средства для улучшения потенции Силденафил.



