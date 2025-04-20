Неожиданные последствия: что происходит, если вовремя не менять зубную щетку

У зубной щетки есть срок годности, и ее своевременная замена важна для здоровья зубов.
Стоматолог-терапевт Ирина Серегина из "СМ-Стоматология" рассказала, что со временем щетка теряет эластичность, становится источником бактерий и может травмировать слизистую оболочку. Оптимальный срок замены — 1-3 месяца, независимо от типа щетки.
Причины для более частой замены: инфекционные заболевания, деформация щетины, налет или плесень, использование другим человеком, а также поездки.
"Кроме того, стоит заменить зубную щетку после возвращения из поездки куда-нибудь. А еще лучше брать с собой отдельную щетку и утилизировать ее после возвращения, так как чаще всего щетки не просыхают и могут стать источником бактерий", — пояснила Серегина.
Неправильно подобранная щетка вызывает дискомфорт при чистке или травмы слизистой, добавляет Газета.Ru.
Несвоевременная замена щетки может привести к кариесу, пародонтиту, гингивиту и стоматиту. Признаки, что щетка вредна: кровоточивость десен, стоматит, травмы слизистой, неприятный запах изо рта.
Для ухода за щеткой промывайте ее водой, храните вертикально и отдельно от других щеток, добавила стоматолог.
Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.