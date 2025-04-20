Неожиданные последствия: что происходит, если вовремя не менять зубную щетку

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У зубной щетки есть срок годности, и ее своевременная замена важна для здоровья зубов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonas Bergsten, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Зубная щётка

Стоматолог-терапевт Ирина Серегина из "СМ-Стоматология" рассказала, что со временем щетка теряет эластичность, становится источником бактерий и может травмировать слизистую оболочку. Оптимальный срок замены — 1-3 месяца, независимо от типа щетки.

Причины для более частой замены: инфекционные заболевания, деформация щетины, налет или плесень, использование другим человеком, а также поездки.

"Кроме того, стоит заменить зубную щетку после возвращения из поездки куда-нибудь. А еще лучше брать с собой отдельную щетку и утилизировать ее после возвращения, так как чаще всего щетки не просыхают и могут стать источником бактерий", — пояснила Серегина.

Неправильно подобранная щетка вызывает дискомфорт при чистке или травмы слизистой, добавляет Газета.Ru.

Несвоевременная замена щетки может привести к кариесу, пародонтиту, гингивиту и стоматиту. Признаки, что щетка вредна: кровоточивость десен, стоматит, травмы слизистой, неприятный запах изо рта.

Для ухода за щеткой промывайте ее водой, храните вертикально и отдельно от других щеток, добавила стоматолог.

Уточнения

Зубна́я щётка — основной инструмент для удаления мягких отложений с поверхности зубов и дёсен.

