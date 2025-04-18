Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей
Внедорожник будущего: Genesis показал, каким будет автомобиль мечты
Раскрыта новая заработная плата Вирджила ван Дейка — третья по величине в Премьер-лиге
Шарка сливы: как распознать смертельное вирусное заболевание и что делать с поражённым деревом
Минус 5 лет на лицо: напиток, который работает как антиэйдж-средство
Безруков объяснил, почему отправил жену одну на Московский кинофестиваль
Волосы с затылка теперь носят на бровях: хирург объяснил новую модную реальность и её секреты
Чем накормить картошку весной, чтобы не остаться без урожая
Углевод, который не мешает худеть — вы точно его недооценивали

Не игнорируйте усталость: это может быть сигналом болезней щитовидки и сердца

1:02
Здоровье

Постоянная усталость и набор лишних кило — тревожные звоночки, которые могут указывать на патологии, причем довольно серьезные.

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", отмечает, что многие не считают сильную усталость поводом для тревоги, списывая все на чрезмерные нагрузки на работе и постоянный стресс. Однако усталость может быть симптомом проблем со здоровьем.

Врач подчеркивает, что если вместе с усталостью человек сильно поправился без причины, часто хочет спать, то это может указывать на наличие ряда патологий.

Среди них:

  • гипотиреоз: снижение функции щитовидки;
  • гипертония: повышенное артериальное давление;
  • гиперхолестеринемия (увеличение уровня "плохого" холестерина в крови, что чревато возникновением инфаркта или инсульта).

Чтобы не пропустить возникновения недуга, важно ежегодно проходить скрининговое обследование и сдавать анализы.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Сейчас читают
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Память, которой не хватает: как поисковые отряды возвращают к жизни забытых солдат Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Миф о ежедневном душевом очищении с мылом: пора расставить всё по местам
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Последние материалы
Чудо природы: как всего один продукт может обратить вспять гипертонию
Вы заметили, как одна кошка вылизывает другую: это не просто дружба
Советская Пасха на даче: запах дыма, печки и кулича
Почему 500 евро могут исчезнуть из обращения? Судьба высоких номиналов
Мбаппе стал козлом отпущения: он перешёл в Реал как король, но покинул поле под оглушительный свист
Полезные перекусы, которые изменят ваше питание — проверьте сами
Алёну Водонаеву восхитил Марк Эйдельштейн: милый и образованный
Китай показал, как должен выглядеть семейный автомобиль будущего
Модный ремонт, а на полу удлинители — как не допустить таких промахов
Повербанки под запретом: авиакомпании объясняют опасность литий-ионных аккумуляторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.