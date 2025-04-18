Не игнорируйте усталость: это может быть сигналом болезней щитовидки и сердца

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Постоянная усталость и набор лишних кило — тревожные звоночки, которые могут указывать на патологии, причем довольно серьезные.

Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании "Медскан", отмечает, что многие не считают сильную усталость поводом для тревоги, списывая все на чрезмерные нагрузки на работе и постоянный стресс. Однако усталость может быть симптомом проблем со здоровьем.

Врач подчеркивает, что если вместе с усталостью человек сильно поправился без причины, часто хочет спать, то это может указывать на наличие ряда патологий.

Среди них:

гипотиреоз: снижение функции щитовидки;

гипертония: повышенное артериальное давление;

гиперхолестеринемия (увеличение уровня "плохого" холестерина в крови, что чревато возникновением инфаркта или инсульта).

Чтобы не пропустить возникновения недуга, важно ежегодно проходить скрининговое обследование и сдавать анализы.