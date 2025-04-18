Полезные перекусы, которые изменят ваше питание — проверьте сами

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильные пищевые привычки создают прочную основу для здорового образа жизни. Чтобы обеспечить организм энергией и избежать дефицита витаминов, рекомендуется грамотно составлять меню на неделю вперед.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка пьет кефир

Как отмечает врач-диетолог ФНКЦ ФМБА России Анна Бражникова, составление меню на неделю позволяет систематизировать питание и выработать полезные привычки. Правильное питание посожет снизить вес или, наоборот, поправиться. Подбирать продукты стоит исходя из поставленных задач, при составлении меню важно расширить ассортимент привычных продуктов разнообразными овощами, фруктами и крупами, чтобы не было однообразия.

Овощи и фрукты лучше покупать сезонные, они недорого стоят, а к тому же очень вкусные. Выращенные под солнцем, они содержат максимальное количество витаминов.

Если перед вами стоит задача снизить вес, то не забывайте контролировать размер порции. Лайфхак: можно использовать тарелки среднего размера. Нежелательно кушать перед экраном телевизора, эта привычка грозит перееданием.

Чтобы не переедать, особенно вечером, важно между основными приемами пищи организовывать полезные перекусы, например, включить в рацион орешки, фрукты или овощи, натуральные йогурты без наполнителя. Важно выпивать не менее двух литров воды в день.