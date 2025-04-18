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Музыкальная терапия: вот почему пожилым нужно чаще слушать некогда любимые песни

Здоровье

Американские нейробиологи считают, что ностальгические песни активируют память и помогают получить удовольствие. Именно поэтому, когда звучит та самая мелодия из молодости, человеку приятно.

Игра
Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photo-of-black-headset-66JMudIjDTw by Alphacolor 13 duck58cth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Игра

Такая музыка стимулирует ключевые нейронные сети, отвечающие за саморефлексию.

"Музыка — это не просто звук, это ключ к нашей идентичности", — сказал один из авторов исследования.

Интересно, что у пожилых людей активность мозга в ответ на ностальгическую музыку оказалась даже выше, чем у молодых. В будущем музыкальную терапию могут начать применять для пациентов с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции.

Уточнения

Ностальги́я (от греч. nostos — возвращение домой + algos — страдание, боль) — тоска по родине или прошлому. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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