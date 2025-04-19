Яйца признали суперфудом: вот что они дают организму

Десятилетиями яйца считались угрозой для сердца. Миф о "двух в неделю" прочно засел в головах — якобы из-за желтков, насыщенных холестерином. Но теперь наука говорит совсем другое: не только можно есть яйца чаще, но и нужно.
Да, в желтках действительно есть холестерин. Но именно пищевой холестерин почти не влияет на уровень "плохого" ЛПНП в крови. Печень — умная система: если холестерин поступает с пищей, она просто сокращает его выработку.
Более того, в желтке есть лецитин — вещество, которое препятствует образованию атеросклеротических бляшек. А значит, яйца могут поддерживать здоровье сосудов, а не вредить им.
В одном яйце:
6 граммов качественного белка,
все необходимые аминокислоты,
витамины A, D, B12,
селен и холин, важный для мозга и памяти.
И всего 70-80 калорий — находка для тех, кто следит за весом.
Для здорового человека норма — до 3 яиц в день. Спортсмены и те, кто придерживается низкоуглеводного питания, могут позволить себе больше. Главное — не жарить их в масле, а готовить с умом: варёные, пашот или омлет без жира — лучшие варианты.
У 2-3% людей встречается аллергия на яичный белок.
При диабете II типа и заболеваниях печени избыток желтков может быть не рекомендован — стоит проконсультироваться с врачом.
Они полезны, сытны и насыщены важнейшими нутриентами. Отказ от них — ошибка, особенно если вы заботитесь о здоровье и питаетесь осознанно.
Забудьте про устаревшее правило "не больше двух в неделю". Сегодня это звучит так же странно, как запрет на помидоры или гречку.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.