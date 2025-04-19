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Яйца признали суперфудом: вот что они дают организму

2:03
Здоровье

Десятилетиями яйца считались угрозой для сердца. Миф о "двух в неделю" прочно засел в головах — якобы из-за желтков, насыщенных холестерином. Но теперь наука говорит совсем другое: не только можно есть яйца чаще, но и нужно.

Яйца
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яйца

Почему яйца не враги сердца

Да, в желтках действительно есть холестерин. Но именно пищевой холестерин почти не влияет на уровень "плохого" ЛПНП в крови. Печень — умная система: если холестерин поступает с пищей, она просто сокращает его выработку.

Более того, в желтке есть лецитин — вещество, которое препятствует образованию атеросклеротических бляшек. А значит, яйца могут поддерживать здоровье сосудов, а не вредить им.

Польза яйца — от белка до мозга

В одном яйце:

  • 6 граммов качественного белка,

  • все необходимые аминокислоты,

  • витамины A, D, B12,

  • селен и холин, важный для мозга и памяти.

И всего 70-80 калорий — находка для тех, кто следит за весом.

Сколько можно съедать

Для здорового человека норма — до 3 яиц в день. Спортсмены и те, кто придерживается низкоуглеводного питания, могут позволить себе больше. Главное — не жарить их в масле, а готовить с умом: варёные, пашот или омлет без жира — лучшие варианты.

Есть ли ограничения

  • У 2-3% людей встречается аллергия на яичный белок.

  • При диабете II типа и заболеваниях печени избыток желтков может быть не рекомендован — стоит проконсультироваться с врачом.

Итог: яйца — это доступный суперфуд

Они полезны, сытны и насыщены важнейшими нутриентами. Отказ от них — ошибка, особенно если вы заботитесь о здоровье и питаетесь осознанно.

Забудьте про устаревшее правило "не больше двух в неделю". Сегодня это звучит так же странно, как запрет на помидоры или гречку.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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