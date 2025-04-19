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Неожиданные причины вздутия — и как не исключать овощи из рациона

2:09
Здоровье

Салат из свежих овощей кажется воплощением здоровья. Но вот парадокс: съели тарелку — и через полчаса ощущаете себя надутым шаром. Дело не в плохом пищеварении, а в самих продуктах. Некоторые из них действительно полезны, но при этом провоцируют газообразование.

брокколи
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
брокколи

Почему "здоровое" вызывает дискомфорт

Всё дело в сложных углеводах и волокнах, которые не перевариваются человеческими ферментами. Они доходят до толстого кишечника, где становятся едой для бактерий. В результате начинается активное брожение с выделением газа — водорода, метана, углекислого.

Виновники №1: капуста, брокколи, цветная капуста

Крестоцветные содержат раффинозу — тот самый неперевариваемый сахар. Если съесть их сырыми и в больших порциях, можно ожидать вздутие и тяжесть. Тушёные или квашеные — куда безопаснее.

Лук и чеснок: скрытые "бомбы"

Они богаты фруктанами — углеводами, которые особенно плохо переносятся при синдроме раздражённого кишечника. Даже в малых дозах они вызывают метеоризм, а иногда и спазмы. Важно: при термообработке фруктаны частично разрушаются.

Морковь — не такая уж и простая

Сырая морковь может раздражать кишечник: её грубая клетчатка и плотная структура усиливают процессы брожения. Лучше слегка отварить или запечь — так она станет мягче и не вызовет проблем.

Бобовые: фасоль, чечевица, нут

Знакомая проблема, но есть решение. Замачивание на 8-12 часов с последующей заменой воды заметно снижает количество веществ, вызывающих газообразование.

Как есть овощи без последствий

  • Не ешьте сразу несколько "трудных" овощей в одном приёме пищи.

  • Тушите или запекайте овощи — это облегчает их усвоение.

  • Не забывайте про ферментированные продукты — они улучшают микрофлору.

  • Прислушивайтесь к организму: даже "здоровое" не должно доставлять дискомфорт.

Уточнения

Вздутие живота  — субъективное ощущение газообразования, скопившегося газа или ощущение давления или растяжения.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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