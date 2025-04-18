Картофель и простуда: привычный ритуал, который может закончиться плохо

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Многие помнят этот сценический образ из детства: дымящаяся кастрюля, голова под полотенцем, и вера в то, что картофельный пар разгонит простуду за вечер. Но то, что веками считалось бабушкиной панацеей, сегодня вызывает вопросы у медиков.

Фото: https://www.freepik.com Небулайзер

Почему пар кажется полезным

Сторонники метода уверяют: тёплый пар увлажняет слизистые, помогает при насморке и облегчает дыхание. А ещё картошка при варке действительно выделяет фитонциды — природные вещества, подавляющие бактерии.

Звучит убедительно? Возможно. Но давайте разберёмся, где здесь польза, а где — потенциальный вред.

В чём риск

Главная опасность — в температуре. Слишком горячий пар может обжечь слизистые носа и горла, вызвав микроповреждения. У детей это особенно опасно — возможен рефлекторный спазм дыхательных путей и даже удушье.

Соланин — невидимая угроза

При длительном хранении или прорастании картофеля в кожуре накапливается соланин — токсичное вещество. Его пары, попадая в дыхательные пути, могут вызвать:

тошноту,

головокружение,

усиление воспалительных процессов.

Особенно стоит быть осторожными людям с аллергией и астмой: их дыхательные пути могут среагировать непредсказуемо даже на слабое раздражение.

Ингаляции при температуре — плохая идея

Многие проводят такие процедуры при повышенной температуре, не подозревая, что это усиливает кровообращение и создаёт лишнюю нагрузку на сердце. Результат — риск головокружения и даже потери сознания.

Делать или не делать

Медики напоминают: народные рецепты не должны заменять полноценную помощь. То, что передавалось из поколения в поколение, не всегда безопасно в современных реалиях.

Картофельный пар — это символ заботы, но не универсальное средство. Иногда он приносит больше вреда, чем пользы.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

