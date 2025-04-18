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Клетчатка, которая помогает похудеть и наладить пищеварение

0:07
Здоровье

Хотите контролировать аппетит, улучшить пищеварение и уровень сахара в крови — и всё это с помощью одной добавки? Тогда стоит обратить внимание на псиллиум — натуральную клетчатку, которая творит с организмом настоящие чудеса.

Клетчатка
Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under Public domian
Клетчатка

Что такое псиллиум

Псиллиум — это растворимая клетчатка, получаемая из шелухи семян Plantago ovata. При контакте с жидкостью он превращается в гель, заполняющий желудок и создающий ощущение сытости. Благодаря этому снижается аппетит, улучшается работа кишечника и стабилизируется уровень холестерина.

Как и когда его принимать

Чтобы псиллиум работал на вас, а не против:

  • Начинайте с 3-5 г в день, разбавляя порошок в большом стакане воды или добавляя его в сок, смузи или каши.

  • Увеличивайте дозу постепенно, если организм реагирует нормально.

  • Лучшее время приёма — перед обедом или ужином: так вы быстрее насытитесь и съедите меньше.

Важное правило: много воды

Псиллиум активно впитывает жидкость и превращается в вязкую массу. Если не пить достаточно воды, это может привести к запорам и даже боли в животе. Поэтому запивайте добавку минимум стаканом жидкости и следите за водным режимом в течение дня.

Возможные ограничения

Псиллиум безопасен для большинства здоровых людей, включая подростков. Но есть и нюансы:

  • Не рекомендуется при заболеваниях почек — возможны осложнения.

  • Не стоит принимать во время беременности и кормления без консультации врача.

  • Возможны взаимодействия с лекарствами, особенно с НПВС и средствами, влияющими на почки.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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