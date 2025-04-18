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Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт

1:07
Здоровье

Гемофобия — это паническая боязнь вида крови. Человек с такой фобией может потерять сознание даже при взятии крови для анализа. Откуда берется этот страх и что делать — рассказала Елизавета Куликова, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета.

Врач берёт кровь у пациента
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Врач берёт кровь у пациента

Как поясняет эксперт, у некоторых людей причины такой фобии связаны с травмой — например, человек стал случайным свидетелем ЧП и наблюдал сильную кровопотерю. Однако зачастую страх может возникать без какой-либо травмирующей ситуации.

И важно в первую очередь разобраться с истинной причиной фобии. Методы борьбы с недугом могут варьироваться в зависимости от ситуации. Например, можно прорабатывать фобии на приёме у психолога. Также можно применять релаксационные методики и медитацию.

Также экспозиция является эффективным методом для лечения фобий. Дозированное наблюдение устрашающего объекта (например, картинка с видом крови) позволяет адаптировать восприятие.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
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