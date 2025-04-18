Гемофобия: что скрывается за паническим страхом крови — объясняет эксперт

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гемофобия — это паническая боязнь вида крови. Человек с такой фобией может потерять сознание даже при взятии крови для анализа. Откуда берется этот страх и что делать — рассказала Елизавета Куликова, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Врач берёт кровь у пациента

Как поясняет эксперт, у некоторых людей причины такой фобии связаны с травмой — например, человек стал случайным свидетелем ЧП и наблюдал сильную кровопотерю. Однако зачастую страх может возникать без какой-либо травмирующей ситуации.

И важно в первую очередь разобраться с истинной причиной фобии. Методы борьбы с недугом могут варьироваться в зависимости от ситуации. Например, можно прорабатывать фобии на приёме у психолога. Также можно применять релаксационные методики и медитацию.

Также экспозиция является эффективным методом для лечения фобий. Дозированное наблюдение устрашающего объекта (например, картинка с видом крови) позволяет адаптировать восприятие.