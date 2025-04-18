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Дыхание — новый детокс: спокойствие и энергия без лишних усилий

2:13
Здоровье

Дыхание — глубоко личный процесс. Каждому требуется время и внимание, чтобы освоить его осознанно. Правильная техника способна трансформировать не только физическое, но и ментальное состояние.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Что даёт управляемое дыхание:

  • Снижает уровень стресса;

  • Нормализует давление;

  • Повышает концентрацию;

  • Помогает телу и разуму работать синхронно;

  • Дарит мгновенное чувство спокойствия.

Даже во время утренней поездки на работу можно использовать дыхательные практики, чтобы снизить тревожность. В Аюрведе и йоге дыхание — это путь к балансу и внутреннему покою. Вот четыре упражнения, которые вы можете использовать в любой момент.

1. Sama Vritti — "Равномерное дыхание"

Как делать:
Вдыхайте на 4 счёта и выдыхайте на 4. Со временем доведите цикл до 6-8 счётов.
Когда: перед сном или в моменты ментальной перегрузки.
Совет: дышите через нос — это создаёт естественное сопротивление и активирует пранаяму.

2. Nadi Shodhana — "Альтернативное дыхание"

Как делать:
Закройте правую ноздрю и вдохните через левую. Затем закройте левую и выдохните через правую. Повторите в обратном порядке.
Когда: в середине рабочего дня или перед важной встречей.
Совет: следите за тем, чтобы дыхание было тихим и мягким.

3. Soham-медитация — "Океаническое дыхание"

Как делать: положите одну руку на грудь, другую — на живот. Дышите медленно и глубоко животом. Пауза 2-3 секунды между вдохом и выдохом.
Когда: перед экзаменом, собеседованием или другим стрессовым событием.
Совет: 5-10 минут в день улучшат пищеварение, нормализуют давление и дыхание.

4. Anuloma Viloma — "Энергичное дыхание"

Как делать: резко вдыхайте через одну ноздрю, затем выдыхайте через другую — быстро и шумно.
Когда: с утра натощак или в момент упадка сил.
Совет: техника продвинутая — начинайте с осторожностью.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).

Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.
Представителями нетрадиционной медицины предлагается применять «очистку от шлаков» или «детоксикацию» для лечения различных болезней.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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