Дыхание — новый детокс: спокойствие и энергия без лишних усилий

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дыхание — глубоко личный процесс. Каждому требуется время и внимание, чтобы освоить его осознанно. Правильная техника способна трансформировать не только физическое, но и ментальное состояние.

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Что даёт управляемое дыхание:

Снижает уровень стресса;

Нормализует давление;

Повышает концентрацию;

Помогает телу и разуму работать синхронно;

Дарит мгновенное чувство спокойствия.

Даже во время утренней поездки на работу можно использовать дыхательные практики, чтобы снизить тревожность. В Аюрведе и йоге дыхание — это путь к балансу и внутреннему покою. Вот четыре упражнения, которые вы можете использовать в любой момент.

1. Sama Vritti — "Равномерное дыхание"

Как делать:

Вдыхайте на 4 счёта и выдыхайте на 4. Со временем доведите цикл до 6-8 счётов.

Когда: перед сном или в моменты ментальной перегрузки.

Совет: дышите через нос — это создаёт естественное сопротивление и активирует пранаяму.

2. Nadi Shodhana — "Альтернативное дыхание"

Как делать:

Закройте правую ноздрю и вдохните через левую. Затем закройте левую и выдохните через правую. Повторите в обратном порядке.

Когда: в середине рабочего дня или перед важной встречей.

Совет: следите за тем, чтобы дыхание было тихим и мягким.

3. Soham-медитация — "Океаническое дыхание"

Как делать: положите одну руку на грудь, другую — на живот. Дышите медленно и глубоко животом. Пауза 2-3 секунды между вдохом и выдохом.

Когда: перед экзаменом, собеседованием или другим стрессовым событием.

Совет: 5-10 минут в день улучшат пищеварение, нормализуют давление и дыхание.

4. Anuloma Viloma — "Энергичное дыхание"

Как делать: резко вдыхайте через одну ноздрю, затем выдыхайте через другую — быстро и шумно.

Когда: с утра натощак или в момент упадка сил.

Совет: техника продвинутая — начинайте с осторожностью.

Уточнения

Медита́ция (лат. meditatio - "размышление") — ряд психических упражнений, используемых в составе духовно-религиозной или оздоровительной практик, или же особое психическое состояние, возникающее в результате этих упражнений (или в силу иных причин).



Шла́ки в органи́зме (также распространён вариант «зашлако́ванность») — псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

Представителями нетрадиционной медицины предлагается применять «очистку от шлаков» или «детоксикацию» для лечения различных болезней.

