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Забудь про резкие скачки сахара: секрет в одном утреннем ритуале

1:52
Здоровье

Повышенный уровень сахара в крови — проблема, с которой сталкиваются миллионы. Но в большинстве случаев её можно взять под контроль без строгих диет и сложных ограничений. Достаточно внести несколько разумных изменений в ежедневные привычки.

Устройство для контроля уровня сахара в крови
Фото: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Устройство для контроля уровня сахара в крови

Вот 4 простых и действенных способа стабилизировать уровень глюкозы, не меняя жизнь с ног на голову.

1. Начинайте день с белков

Завтрак играет ключевую роль в регулировании сахара в крови. По данным исследований, уже 10 г белка утром способны заметно сгладить скачки глюкозы в течение дня и подарить ощущение сытости.
Что включить в завтрак:

  • яйца,

  • йогурт без сахара,

  • творог,

  • орехи,

  • семена чиа,

  • киноа,

  • несладкие фрукты.

2. Не забывайте пить воду

Обезвоживание может нарушить метаболизм и спровоцировать рост сахара. Простое правило — держать бутылку воды под рукой и не дожидаться чувства жажды. Даже умеренное увеличение потребления воды связано со снижением риска гипергликемии.

3. Двигайтесь больше

Физическая активность повышает чувствительность к инсулину — а это значит, что организму легче справляться с глюкозой. Лёгкая пробежка, прогулка или велопоездка 3-4 раза в неделю уже дают заметный эффект.

4. Избегайте простых углеводов

Сахар, белый хлеб, сладости и выпечка — всё это резко повышает уровень сахара, вызывая перегрузку поджелудочной железы. Отдавайте предпочтение сложным углеводам и сочетайте их с белками или клетчаткой.

Небольшие, но устойчивые шаги могут не только стабилизировать сахар, но и улучшить общее самочувствие, сообщает MedPulse.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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