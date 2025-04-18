Забудь про резкие скачки сахара: секрет в одном утреннем ритуале

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный уровень сахара в крови — проблема, с которой сталкиваются миллионы. Но в большинстве случаев её можно взять под контроль без строгих диет и сложных ограничений. Достаточно внести несколько разумных изменений в ежедневные привычки.

Фото: commons.wikimedia.org by Офек Абухазира, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Устройство для контроля уровня сахара в крови

Вот 4 простых и действенных способа стабилизировать уровень глюкозы, не меняя жизнь с ног на голову.

1. Начинайте день с белков

Завтрак играет ключевую роль в регулировании сахара в крови. По данным исследований, уже 10 г белка утром способны заметно сгладить скачки глюкозы в течение дня и подарить ощущение сытости.

Что включить в завтрак:

яйца,

йогурт без сахара,

творог,

орехи,

семена чиа,

киноа,

несладкие фрукты.

2. Не забывайте пить воду

Обезвоживание может нарушить метаболизм и спровоцировать рост сахара. Простое правило — держать бутылку воды под рукой и не дожидаться чувства жажды. Даже умеренное увеличение потребления воды связано со снижением риска гипергликемии.

3. Двигайтесь больше

Физическая активность повышает чувствительность к инсулину — а это значит, что организму легче справляться с глюкозой. Лёгкая пробежка, прогулка или велопоездка 3-4 раза в неделю уже дают заметный эффект.

4. Избегайте простых углеводов

Сахар, белый хлеб, сладости и выпечка — всё это резко повышает уровень сахара, вызывая перегрузку поджелудочной железы. Отдавайте предпочтение сложным углеводам и сочетайте их с белками или клетчаткой.

Небольшие, но устойчивые шаги могут не только стабилизировать сахар, но и улучшить общее самочувствие, сообщает MedPulse.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 - органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.



Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.



Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

