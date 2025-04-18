Напиток, который стирает морщины — и не требует визита к косметологу

Питание напрямую влияет на здоровье — с этим давно никто не спорит. Но что, если определённый напиток способен не просто поддерживать иммунитет, а действительно замедлять старение? Учёные из Университета Осаки уверены: такой эффект даёт… черничный чай.
Черника — кладезь витамина С, который укрепляет иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос, а также помогает организму бороться с внешними раздражителями. Но главное — в её антиоксидантах.
Именно антиоксиданты нейтрализуют действие свободных радикалов — нестабильных молекул, которые повреждают клетки и ускоряют старение. Эти вещества также связаны с развитием хронических заболеваний и преждевременным появлением морщин.
В исследовании, проведённом японскими учёными, приняли участие женщины старше 50 лет. Каждый день они пили напиток на основе черники. Спустя некоторое время участницы заметили улучшение состояния кожи: исчезли мелкие морщинки, кожа стала более гладкой и упругой.
Черничный чай не только вкусный, но и полезный. Это простой способ включить антиоксиданты в повседневный рацион — и при этом насладиться ароматом и вкусом без лишних усилий.
Иногда молодость начинается не с крема, а с чашки правильного чая.
Вакци́ниум (лат. Vaccínium) или Ягодник - род вечнозелёных и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков (изредка деревьев, лиан) семейства Вересковые (Ericaceae). Большинство видов — из Северного полушария, но некоторые виды встречаются и в Южном.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.