Напиток, который стирает морщины — и не требует визита к косметологу

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Питание напрямую влияет на здоровье — с этим давно никто не спорит. Но что, если определённый напиток способен не просто поддерживать иммунитет, а действительно замедлять старение? Учёные из Университета Осаки уверены: такой эффект даёт… черничный чай.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Почему черника — суперягода для кожи и иммунитета

Черника — кладезь витамина С, который укрепляет иммунную систему, улучшает состояние кожи и волос, а также помогает организму бороться с внешними раздражителями. Но главное — в её антиоксидантах.

Именно антиоксиданты нейтрализуют действие свободных радикалов — нестабильных молекул, которые повреждают клетки и ускоряют старение. Эти вещества также связаны с развитием хронических заболеваний и преждевременным появлением морщин.

Эксперимент, который доказал эффект

В исследовании, проведённом японскими учёными, приняли участие женщины старше 50 лет. Каждый день они пили напиток на основе черники. Спустя некоторое время участницы заметили улучшение состояния кожи: исчезли мелкие морщинки, кожа стала более гладкой и упругой.

Черничный чай не только вкусный, но и полезный. Это простой способ включить антиоксиданты в повседневный рацион — и при этом насладиться ароматом и вкусом без лишних усилий.

Иногда молодость начинается не с крема, а с чашки правильного чая.

Уточнения

Вакци́ниум (лат. Vaccínium) или Ягодник - род вечнозелёных и листопадных кустарников, полукустарников и кустарничков (изредка деревьев, лиан) семейства Вересковые (Ericaceae). Большинство видов — из Северного полушария, но некоторые виды встречаются и в Южном.

