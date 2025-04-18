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Ваш мозг не обречён: займитесь своей нейропластичностью уже сегодня

2:09
Здоровье

Почти половина населения мира уже сталкивается с неврологическими проблемами — таковы данные нового глобального отчёта American Brain Foundation. Однако учёные уверены: то, как именно стареет мозг, зависит не только от наследственности.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Об этом говорит обзор, опубликованный в журнале Genomic Psychiatry, основанный на одном из самых масштабных лонгитюдных исследований когнитивного старения — данных Лотианской когортной выборки из Шотландии. Учёные проанализировали, как детский уровень интеллекта, привычки взрослой жизни и генетика связаны с состоянием мозга в старости.

Ум в зрелости начинается в детстве — но не заканчивается на этом

Результаты показали: уже в 11 лет можно предсказать, какими будут память, внимание и логика в пожилом возрасте. Однако гены и интеллект в юности — не приговор. Ключевую роль играют образ жизни и повседневные решения в зрелом возрасте.

По словам Саймона Кокса, автора исследования и директора когортных проектов в Эдинбургском университете, даже небольшие факторы — активность, питание, отказ от курения, контроль давления — в совокупности заметно влияют на когнитивное здоровье.

Мозг стареет — но не умирает

Геронтолог Валерия Линс подчёркивает: забывчивость с возрастом — это нормально. Но деменция и просто снижение скорости обработки информации — не одно и то же. Всё дело в нейропластичности - способности мозга образовывать новые связи.

"Да, с годами она снижается. Но она не исчезает. И именно здоровые привычки могут замедлить или даже обратить возрастные изменения", — говорит Валерия.

Социальные контакты, физическая активность, изучение нового языка или освоение музыкального инструмента — всё это, по словам специалистов, помогает мозгу оставаться бодрым.

Наука уверена: стареть можно с ясной головой. И никогда не поздно начать, сообщает MedPulse.

Уточнения

Нейропластичность - свойство человеческого мозга, заключающееся в возможности изменяться под действием опыта, а также восстанавливать утраченные связи после повреждения или в качестве ответа на внешние воздействия.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
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