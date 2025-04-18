Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D — не просто "солнечный витамин". Несмотря на то, что основную дозу организм получает от ультрафиолета, существуют продукты, которые содержат этот жизненно важный элемент в высоких концентрациях. Диетолог Амелия Шерри объясняет, как с помощью питания поддерживать его на нужном уровне — и не навредить себе переизбытком.

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак в кровати

Топ-7 продуктов с витамином D

Лосось — жирная рыба остаётся главным источником витамина D: 85 г содержат до 570 МЕ. Радужная форель — даже богаче: та же порция может дать 645 МЕ. Апельсиновый сок — в 250 мл до 100 МЕ. Тресковый жир — 1 чайная ложка содержит около 450 МЕ. Сардины — в одной банке около 164 МЕ, плюс бонус для мозга и кожи. Молоко — в чашке около 115 МЕ, при этом оно укрепляет кости. Йогурт — 170 г содержат около 116 МЕ.

Можно ли переусердствовать?

Да. В отличие от водорастворимых витаминов, витамин D накапливается в организме. Его переизбыток может вызвать тошноту, усталость, раздражительность и даже отравление. Особенно стоит быть осторожными с добавками — перед их приёмом нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Сколько нужно в день

По данным Mayo Clinic:

детям до 1 года — 400 МЕ;

людям до 70 лет — 600 МЕ;

старше 70 лет — 800 МЕ.

Если вы редко бываете на солнце или подозреваете дефицит, сдайте анализы. Только так можно понять, нужен ли вам дополнительный приём витамина D, и в каком количестве.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

