Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ложный жук или настоящий враг — как не перепутать
Без липосакции и диет: что поможет убрать лишнее уже этой весной
Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?
Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие

Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D

1:52
Здоровье

Витамин D — не просто "солнечный витамин". Несмотря на то, что основную дозу организм получает от ультрафиолета, существуют продукты, которые содержат этот жизненно важный элемент в высоких концентрациях. Диетолог Амелия Шерри объясняет, как с помощью питания поддерживать его на нужном уровне — и не навредить себе переизбытком.

Завтрак в кровати
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Завтрак в кровати

Топ-7 продуктов с витамином D

  1. Лосось — жирная рыба остаётся главным источником витамина D: 85 г содержат до 570 МЕ.

  2. Радужная форель — даже богаче: та же порция может дать 645 МЕ.

  3. Апельсиновый сок — в 250 мл до 100 МЕ.

  4. Тресковый жир — 1 чайная ложка содержит около 450 МЕ.

  5. Сардины — в одной банке около 164 МЕ, плюс бонус для мозга и кожи.

  6. Молоко — в чашке около 115 МЕ, при этом оно укрепляет кости.

  7. Йогурт —  170 г содержат около 116 МЕ.

Можно ли переусердствовать?

Да. В отличие от водорастворимых витаминов, витамин D накапливается в организме. Его переизбыток может вызвать тошноту, усталость, раздражительность и даже отравление. Особенно стоит быть осторожными с добавками — перед их приёмом нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Сколько нужно в день

По данным Mayo Clinic:

  • детям до 1 года — 400 МЕ;

  • людям до 70 лет — 600 МЕ;

  • старше 70 лет — 800 МЕ.

Если вы редко бываете на солнце или подозреваете дефицит, сдайте анализы. Только так можно понять, нужен ли вам дополнительный приём витамина D, и в каком количестве.

Уточнения

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Сейчас читают
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Садоводство, цветоводство
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Садоводство, цветоводство
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Ложный жук или настоящий враг — как не перепутать
Без липосакции и диет: что поможет убрать лишнее уже этой весной
Столовая СССР. Можно ли было наесться на 50 копеек?
Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.