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Вкусный ритуал, который может запустить гормональные качели

1:57
Здоровье

Ароматный кофе по утрам — любимая привычка миллионов. Но безопасно ли пить его натощак? На этот вопрос отвечает нутрициолог Эва Трусевич, разобрав на своём блоге влияние кофе на организм в утренние часы.

Девушка с чашкой кофе
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чашкой кофе

Природный "будильник" для пищеварения

Кофе известен своими стимулирующими свойствами: он помогает сконцентрироваться, прогоняет сонливость и даёт заряд энергии. По мнению Эвы Трусевич, чашка кофе натощак может даже оказаться полезной — она "разгоняет" пищеварительную систему, работая как природный стимулятор для кишечника.

Кому стоит быть осторожнее

Но универсального ответа нет. Нутрициолог подчёркивает: у людей с чувствительным желудком кофе может вызывать неприятные симптомы — от изжоги до обострения гастрита или язвы. В таких случаях пить кофе натощак не стоит. Лучше — после еды: это поможет снизить риск неприятных ощущений.

Опасны не только время, но и добавки

Значение имеет не только момент употребления, но и то, с чем пьётся кофе. Сладкие сиропы, сахар и молоко способны резко поднять уровень глюкозы в крови. Особенно по утрам это может быть вредно — возрастает риск развития инсулинорезистентности и диабета. Поэтому Трусевич советует: если уж добавлять что-то в кофе, то только вместе с приёмом пищи — так скачков сахара можно избежать.

А как же стресс

Некоторые опасаются, что кофе увеличивает уровень кортизола — гормона стресса. Специалист подтверждает: да, уровень действительно повышается. Но это временное явление и не представляет опасности. Более того, подобное наблюдается и после утренней силовой тренировки, которую никто не считает вредной. Паниковать здесь точно не стоит, сообщает MedPulse.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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