Одна привычка — и вы не замечаете, как страдает психика и карьера

3:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда речь заходит о навязчивых телесно-ориентированных действиях (BFRB), чаще всего вспоминают трихотилломанию (выдёргивание волос) или расстройства, связанные с выдавливанием кожи. Но одна из самых распространённых и недооценённых форм — это онихофагия, то есть хроническое грызение ногтей. Часто её воспринимают как безвредную привычку, хотя на деле она может серьёзно навредить как физическому здоровью, так и психоэмоциональному состоянию.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина думает за работой

Почему это больше, чем просто привычка

Большинство людей время от времени кусают ногти — из-за стресса, скуки или волнения. Но у некоторых это поведение становится настолько навязчивым, что выходит из-под контроля. Повреждения ногтей, инфекции, проблемы с зубами — лишь часть физических последствий. Не менее важны психологические — чувство стыда, тревожность, уход от общения.

И хотя онихофагию часто списывают на "нервный тик", в действительности она входит в спектр BFRB и имеет те же корни, что и трихотилломания или расстройства, связанные с выдавливанием кожи. Это не каприз — а реальное расстройство, требующее внимания и терапии.

Механизмы, стоящие за онихофагией

Хроническое грызение ногтей может быть вызвано целым комплексом причин:

Регуляция эмоций : таким образом человек может пытаться справиться с тревогой, раздражением или скукой.

Погоня за "идеалом" : желание избавиться от неровностей или дефектов на ногтях запускает цикл повторяющихся действий.

Сенсорные особенности : сам процесс может приносить удовлетворение или успокоение, становясь привычным паттерном.

Генетика и неврология: существует связь BFRB с ОКР, СДВГ и синдромом Туретта.

Чем это может обернуться

Вопреки распространённому мнению, последствия онихофагии бывают серьёзными:

Проблемы с зубами : нарушение прикуса, стирание эмали, трещины.

Инфекции : повреждённая кожа у ногтей — ворота для бактерий.

Риски для ЖКТ : бактерии с рук могут попасть внутрь организма.

Социальные трудности: стеснение, избегание общения из-за внешнего вида рук.

Малоизвестные формы BFRB

Кроме грызения ногтей, к BFRB относят и другие самоповреждающие привычки:

Онихотилломания — выдёргивание или избыточное маникюрное вмешательство.

Прикусывание губ, щёк или языка — вызывает боль, отёки, раздражение и рубцы.

Как справиться с проблемой

Остановить онихофагию — не вопрос силы воли. Эффективными могут быть:

Тренинг по замещению привычки - осознание триггеров и замена действий.

Физические барьеры - горькие лаки, короткие ногти, перчатки.

Сенсорные альтернативы - жевательная резинка, мягкие предметы, осознанные практики.

Когнитивно-поведенческая терапия - изменение мыслительных и поведенческих паттернов.

Работа с сопутствующими расстройствами - например, тревожностью или СДВГ.

Главное — не быть в этом одиночке

Если вы или ваш близкий сталкиваетесь с хроническим грызением ногтей — это не "просто привычка", а состояние, которое можно и нужно лечить. Поддержка, знания и терапия помогают добиться устойчивых изменений и вернуть себе контроль.

Уточнения

Стресс (от англ. stress "нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения") — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

