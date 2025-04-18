Одна привычка — и вы не замечаете, как страдает психика и карьера

Когда речь заходит о навязчивых телесно-ориентированных действиях (BFRB), чаще всего вспоминают трихотилломанию (выдёргивание волос) или расстройства, связанные с выдавливанием кожи. Но одна из самых распространённых и недооценённых форм — это онихофагия, то есть хроническое грызение ногтей. Часто её воспринимают как безвредную привычку, хотя на деле она может серьёзно навредить как физическому здоровью, так и психоэмоциональному состоянию.
Большинство людей время от времени кусают ногти — из-за стресса, скуки или волнения. Но у некоторых это поведение становится настолько навязчивым, что выходит из-под контроля. Повреждения ногтей, инфекции, проблемы с зубами — лишь часть физических последствий. Не менее важны психологические — чувство стыда, тревожность, уход от общения.
И хотя онихофагию часто списывают на "нервный тик", в действительности она входит в спектр BFRB и имеет те же корни, что и трихотилломания или расстройства, связанные с выдавливанием кожи. Это не каприз — а реальное расстройство, требующее внимания и терапии.
Хроническое грызение ногтей может быть вызвано целым комплексом причин:
Регуляция эмоций: таким образом человек может пытаться справиться с тревогой, раздражением или скукой.
Погоня за "идеалом": желание избавиться от неровностей или дефектов на ногтях запускает цикл повторяющихся действий.
Сенсорные особенности: сам процесс может приносить удовлетворение или успокоение, становясь привычным паттерном.
Генетика и неврология: существует связь BFRB с ОКР, СДВГ и синдромом Туретта.
Вопреки распространённому мнению, последствия онихофагии бывают серьёзными:
Проблемы с зубами: нарушение прикуса, стирание эмали, трещины.
Инфекции: повреждённая кожа у ногтей — ворота для бактерий.
Риски для ЖКТ: бактерии с рук могут попасть внутрь организма.
Социальные трудности: стеснение, избегание общения из-за внешнего вида рук.
Кроме грызения ногтей, к BFRB относят и другие самоповреждающие привычки:
Онихотилломания — выдёргивание или избыточное маникюрное вмешательство.
Прикусывание губ, щёк или языка — вызывает боль, отёки, раздражение и рубцы.
Остановить онихофагию — не вопрос силы воли. Эффективными могут быть:
Тренинг по замещению привычки - осознание триггеров и замена действий.
Физические барьеры - горькие лаки, короткие ногти, перчатки.
Сенсорные альтернативы - жевательная резинка, мягкие предметы, осознанные практики.
Когнитивно-поведенческая терапия - изменение мыслительных и поведенческих паттернов.
Работа с сопутствующими расстройствами - например, тревожностью или СДВГ.
Если вы или ваш близкий сталкиваетесь с хроническим грызением ногтей — это не "просто привычка", а состояние, которое можно и нужно лечить. Поддержка, знания и терапия помогают добиться устойчивых изменений и вернуть себе контроль.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.