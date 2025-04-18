6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться

В бешеном ритме современной жизни стресс стал не просто фоновым явлением, а практически постоянным спутником. Если в малых дозах он способен мобилизовать нас и помочь справиться с напряжёнными ситуациями, то хронический стресс запускает совершенно другой сценарий — особенно когда приводит к повышенному уровню кортизола.

Фото: freepik by kroshka-nastya is licensed under https://www.freepik.com Шум в голове

Кортизол, также известный как "гормон стресса", играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, уровня сахара в крови и иммунной системы. Однако при постоянном напряжении этот гормон начинает работать против нас. И тело не молчит — оно даёт ясные сигналы, что пора вмешаться.

Наиболее распространённые признаки повышенного кортизола

1. Жир откладывается в необычных местах

Если вы начали набирать вес в области живота, лица и шеи, это может быть не просто из-за питания. Такое распределение жира — классический признак гормонального сбоя.

2. Проблемы с кожей

Тонкая кожа, стойкие высыпания, растяжки багрово-фиолетового оттенка — особенно на животе и бёдрах — могут быть не просто косметической проблемой, а реакцией организма на хронический стресс.

3. Нарушения пищеварения

Вздутие, боли, синдром раздражённого кишечника - всё это может усугубляться при повышенном кортизоле, который нарушает работу ЖКТ.

4. Боли в мышцах и суставах

Длительное воздействие кортизола разрушает мышечную ткань, ослабляет кости, вызывает ощущение слабости и ломоту.

5. Частые простуды и инфекции

Если вы часто болеете, а восстановление идёт медленно, причиной может быть ослабление иммунитета под действием избытка кортизола.

6. Нарушения менструального цикла

У женщин стрессовый гормональный дисбаланс может привести к нерегулярному или даже отсутствующему менструальному циклу - тревожный сигнал о перегрузке организма.

Как восстановить баланс

По мнению нутрициолога Джухи Капур, бороться с высоким уровнем кортизола следует комплексно: физическая активность, полноценный сон, релаксация и — что немаловажно — правильное питание.

Что стоит включить в рацион:

Витамин С: клубника, брокколи, болгарский перец

Омега-3 жирные кислоты: шпинат, миндаль, цельнозерновые

Цинк: тыквенные семечки, нут, говядина

Пробиотики: йогурт, кимчи, кефир

Сложные углеводы: овсянка, киноа, бурый рис

Прислушиваясь к сигналам своего тела, вы начнёте понимать, что именно ему не хватает. Кортизол — не враг, его просто нужно держать в балансе. А это возможно — с помощью заботы о себе, движении, правильной пище и заслуженном отдыхе.

Уточнения

Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.

