6 признаков того, что уровень кортизола у вас слишком высокий — и как с этим справиться

В бешеном ритме современной жизни стресс стал не просто фоновым явлением, а практически постоянным спутником. Если в малых дозах он способен мобилизовать нас и помочь справиться с напряжёнными ситуациями, то хронический стресс запускает совершенно другой сценарий — особенно когда приводит к повышенному уровню кортизола.
Кортизол, также известный как "гормон стресса", играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, уровня сахара в крови и иммунной системы. Однако при постоянном напряжении этот гормон начинает работать против нас. И тело не молчит — оно даёт ясные сигналы, что пора вмешаться.
Если вы начали набирать вес в области живота, лица и шеи, это может быть не просто из-за питания. Такое распределение жира — классический признак гормонального сбоя.
Тонкая кожа, стойкие высыпания, растяжки багрово-фиолетового оттенка — особенно на животе и бёдрах — могут быть не просто косметической проблемой, а реакцией организма на хронический стресс.
Вздутие, боли, синдром раздражённого кишечника - всё это может усугубляться при повышенном кортизоле, который нарушает работу ЖКТ.
Длительное воздействие кортизола разрушает мышечную ткань, ослабляет кости, вызывает ощущение слабости и ломоту.
Если вы часто болеете, а восстановление идёт медленно, причиной может быть ослабление иммунитета под действием избытка кортизола.
У женщин стрессовый гормональный дисбаланс может привести к нерегулярному или даже отсутствующему менструальному циклу - тревожный сигнал о перегрузке организма.
По мнению нутрициолога Джухи Капур, бороться с высоким уровнем кортизола следует комплексно: физическая активность, полноценный сон, релаксация и — что немаловажно — правильное питание.
Что стоит включить в рацион:
Витамин С: клубника, брокколи, болгарский перец
Омега-3 жирные кислоты: шпинат, миндаль, цельнозерновые
Цинк: тыквенные семечки, нут, говядина
Пробиотики: йогурт, кимчи, кефир
Сложные углеводы: овсянка, киноа, бурый рис
Прислушиваясь к сигналам своего тела, вы начнёте понимать, что именно ему не хватает. Кортизол — не враг, его просто нужно держать в балансе. А это возможно — с помощью заботы о себе, движении, правильной пище и заслуженном отдыхе.
Кортизо́л (гидрокортизон) — стероидный гормон, который образуется в коре надпочечников. Регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.