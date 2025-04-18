Самый простой тест на долголетие, который можно провести дома

С возрастом мы замечаем: реакции становятся медленнее, движения — менее ловкими. Это естественный процесс, но, как показывают исследования, время реакции — это не просто показатель спортивной формы, а настоящий барометр здоровья мозга и тела. Он может даже указывать на риск преждевременной смерти.
"Некоторые люди от природы быстрее других, но замедление реакции — это сигнал о возрастных изменениях. Это индикатор состояния сразу нескольких биологических систем организма", — объясняет профессор Саймон Кокс из Эдинбургского университета
Один из самых простых способов — тест с линейкой. Понадобится помощник:
Сядьте за стол, положив руку на край, чтобы кисть свободно свисала.
Сожмите большой и указательный пальцы, не смыкая их.
Помощник держит линейку вертикально, так чтобы отметка "0" была на уровне вашего большого пальца.
Без предупреждения он отпускает линейку — ваша задача поймать её как можно быстрее.
Расстояние, которое прошла линейка до момента захвата, и есть ваш результат.
Оценка:
Отлично — менее 7,5 см
Выше среднего — 7,5-15,9 см
Средне — 15,9-20,4 см
Ниже среднего — 20,4-28 см
Плохо — свыше 28 см
Исследования связывают замедление реакции с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, проблем с дыханием, а также с общей смертностью. Реакция отражает как когнитивное, так и физическое состояние. Ухудшение может быть предвестником деменции, падений и потери самостоятельности.
Важно отслеживать изменения во времени, а не ориентироваться на разовое измерение. На результат влияет пол, генетика, физическая форма и даже характер. Особенно показательны ежегодные тесты.
С годами организм теряет "быстрые" мышечные волокна, а митохондрии - источники клеточной энергии — становятся менее эффективными. Это означает, что двигаться быстро становится энергозатратно, поэтому пожилые чаще полагаются на мгновенную реакцию, чем на резкие движения.
Тем не менее, при хорошем здоровье мозг и нервная система могут сохранять работоспособность даже в пожилом возрасте. Например, исследования показывают, что скорость передачи сигнала от мозга к мышцам у стариков остаётся почти неизменной — просто тело реагирует медленнее.
Есть несколько простых способов:
Двойные задания: ходьба с поворотом головы, стояние на одной ноге с проговариванием алфавита, ловля мяча с одновременным подбором слов.
Интерактивные тренировки через телевизор или планшет: они улучшают связь между восприятием и движением.
Игры на внимательность, музыка, логические задачи и спорт - всё это благотворно влияет на мозг и нервную систему.
Тренировки, где требуется быстрая реакция, улучшают её и у тела, и у мозга.
Социальная активность и интеллектуальная нагрузка также помогают замедлить когнитивное старение.
"Если вы хотите сохранить реакцию, держите мозг и тело в тонусе. Регулярная практика — ключ", — подчеркивает профессор Кокс.
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.