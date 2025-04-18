Не только для дыхания: как жевание влияет на мозг и нервы

С детства нас учили: жвачка — это вредно. Она портит зубы, отвлекает, и вообще — пустая привычка. Но правда в том, что дело вовсе не в самой резинке, а в сахаре, которым были щедро "приправлены" яркие упаковки возле касс. Без сахара — и без вреда. Более того, как показывают современные исследования, жевательная резинка может приносить пользу. И не только зубам.
Сегодня мы знаем: мягкая жевательная основа с ксилитом или фтором - это уже не сладкое баловство, а инструмент для поддержания здоровья рта, концентрации и даже восстановления после операций. Звучит неожиданно? Тогда читайте дальше.
Начнём с главного: жевательная резинка без сахара полезна для здоровья полости рта. Она:
освежает дыхание,
уменьшает образование зубного налёта,
помогает сохранить естественную белизну зубов.
Секрет — в активных компонентах: ксилит, карбонат кальция, триполифосфаты. Всё это работает как натуральная поддержка эмали и чистоты рта.
Но дальше — интереснее.
Исследования показывают: процесс жевания активирует приток крови к мозгу, усиливает работу префронтальной коры, а значит — повышает концентрацию, внимание и даже краткосрочную память.
Да-да, обычная жвачка может помочь лучше справляться со стрессом на экзаменах, повысить результативность на работе или улучшить восприятие информации. Некоторые эксперименты даже показали рост показателей в математике у студентов, которые жевали во время тестов.
Жевание — моторная активность, которую мозг воспринимает как "разрядку". Это особенно помогает в ситуациях повышенного давления: перед выступлением, собеседованием, важной встречей. Жевательная резинка снижает уровень кортизола, гормона стресса.
Самое удивительное — жевательная резинка используется в медицине. Например, у женщин после кесарева сечения жевание помогло:
снизить риск кишечных осложнений,
сократить длительность пребывания в больнице.
Это связано с тем, что жевание стимулирует пищеварительную систему и ускоряет восстановление.
Так что, если в следующий раз вы решите пожевать резинку во время учёбы или на работе — не спешите прятать её. Вы не отвлекаетесь, вы тренируете мозг, снижаете стресс и заботитесь о себе. И на это у вас теперь есть не только личный повод, но и научное обоснование.
Фтор (химический символ — F, от лат. Fluorum; устар. «флюор») — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 9.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.