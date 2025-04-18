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Не только для дыхания: как жевание влияет на мозг и нервы

2:44
Здоровье

С детства нас учили: жвачка — это вредно. Она портит зубы, отвлекает, и вообще — пустая привычка. Но правда в том, что дело вовсе не в самой резинке, а в сахаре, которым были щедро "приправлены" яркие упаковки возле касс. Без сахара — и без вреда. Более того, как показывают современные исследования, жевательная резинка может приносить пользу. И не только зубам.

Жевательная резинка в синей упаковке
Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Жевательная резинка в синей упаковке

Сегодня мы знаем: мягкая жевательная основа с ксилитом или фтором - это уже не сладкое баловство, а инструмент для поддержания здоровья рта, концентрации и даже восстановления после операций. Звучит неожиданно? Тогда читайте дальше.

От зубов до мозга: как работает эффект жвачки

Начнём с главного: жевательная резинка без сахара полезна для здоровья полости рта. Она:

  • освежает дыхание,

  • уменьшает образование зубного налёта,

  • помогает сохранить естественную белизну зубов.

Секрет — в активных компонентах: ксилит, карбонат кальция, триполифосфаты. Всё это работает как натуральная поддержка эмали и чистоты рта.

Но дальше — интереснее.

Жевание улучшает внимание и память

Исследования показывают: процесс жевания активирует приток крови к мозгу, усиливает работу префронтальной коры, а значит — повышает концентрацию, внимание и даже краткосрочную память.

Да-да, обычная жвачка может помочь лучше справляться со стрессом на экзаменах, повысить результативность на работе или улучшить восприятие информации. Некоторые эксперименты даже показали рост показателей в математике у студентов, которые жевали во время тестов.

Жевание — моторная активность, которую мозг воспринимает как "разрядку". Это особенно помогает в ситуациях повышенного давления: перед выступлением, собеседованием, важной встречей. Жевательная резинка снижает уровень кортизола, гормона стресса.

Помогает даже после операций

Самое удивительное — жевательная резинка используется в медицине. Например, у женщин после кесарева сечения жевание помогло:

  • снизить риск кишечных осложнений,

  • сократить длительность пребывания в больнице.

Это связано с тем, что жевание стимулирует пищеварительную систему и ускоряет восстановление.

Так что, если в следующий раз вы решите пожевать резинку во время учёбы или на работе — не спешите прятать её. Вы не отвлекаетесь, вы тренируете мозг, снижаете стресс и заботитесь о себе. И на это у вас теперь есть не только личный повод, но и научное обоснование.

Уточнения

Фтор (химический символ — F, от лат. Fluorum; устар. «флюор») — химический элемент 17-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы седьмой группы, VIIA) второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 9.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Николаев Николай
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