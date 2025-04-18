Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы

2:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень сахара в крови - распространённая проблема, особенно среди людей с диабетом или предрасположенностью к нему. Однако контролировать этот показатель намного проще, чем кажется - достаточно внести несколько изменений в повседневную рутину.

Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яйца

Редакция TudoGostoso подготовила 4 простые, но эффективные рекомендации, которые помогут держать уровень глюкозы под контролем и снизить риски для здоровья. Главное — регулярность и осознанность.

1. Начинайте утро с белков

Ваш завтрак — это первый шаг к стабильному сахару в крови, отмечают в Медпульсе. Исследования показывают, что приём пищи, содержащий не менее 10 граммов белка, помогает избежать резких скачков глюкозы в течение дня.

Белки помогают дольше ощущать сытость, снижая тягу к сладкому и калорийной пище. Что включить в завтрак:

йогурт без сахара,

орехи и семена,

яйца,

творог,

киноа,

свежие фрукты.

2. Пейте больше воды

Обезвоживание напрямую влияет на уровень сахара в крови. Недостаток жидкости затрудняет работу почек, мешает организму выводить избыток глюкозы, а это увеличивает риски.

Простой совет: держите бутылку воды под рукой и старайтесь пить регулярно в течение дня. Это поможет улучшить обмен веществ и общее самочувствие.

3. Двигайтесь чаще

Физическая активность — естественный способ снижения уровня сахара. Даже простые упражнения вроде прогулок, лёгкой пробежки или велопрогулок помогают повысить чувствительность к инсулину.

Регулярные занятия спортом — это не только профилактика диабета, но и поддержка всей эндокринной системы.

4. Сведите к минимуму простые углеводы

Простые углеводы — главный враг стабильного сахара в крови. Они быстро превращаются в глюкозу и вызывают резкие скачки уровня сахара.

Лучше ограничить или исключить:

сладости и выпечку,

газированные напитки,

белый хлеб,

макароны из белой муки.

Замените их на цельнозерновые продукты, овощи с низким гликемическим индексом и белковые перекусы.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C 6 H 12 O 6 — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.

