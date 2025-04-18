Вода и белок: простые секреты стабилизации глюкозы

Высокий уровень сахара в крови - распространённая проблема, особенно среди людей с диабетом или предрасположенностью к нему. Однако контролировать этот показатель намного проще, чем кажется - достаточно внести несколько изменений в повседневную рутину.
Редакция TudoGostoso подготовила 4 простые, но эффективные рекомендации, которые помогут держать уровень глюкозы под контролем и снизить риски для здоровья. Главное — регулярность и осознанность.
Ваш завтрак — это первый шаг к стабильному сахару в крови, отмечают в Медпульсе. Исследования показывают, что приём пищи, содержащий не менее 10 граммов белка, помогает избежать резких скачков глюкозы в течение дня.
Белки помогают дольше ощущать сытость, снижая тягу к сладкому и калорийной пище. Что включить в завтрак:
йогурт без сахара,
орехи и семена,
яйца,
творог,
киноа,
свежие фрукты.
Обезвоживание напрямую влияет на уровень сахара в крови. Недостаток жидкости затрудняет работу почек, мешает организму выводить избыток глюкозы, а это увеличивает риски.
Простой совет: держите бутылку воды под рукой и старайтесь пить регулярно в течение дня. Это поможет улучшить обмен веществ и общее самочувствие.
Физическая активность — естественный способ снижения уровня сахара. Даже простые упражнения вроде прогулок, лёгкой пробежки или велопрогулок помогают повысить чувствительность к инсулину.
Регулярные занятия спортом — это не только профилактика диабета, но и поддержка всей эндокринной системы.
Простые углеводы — главный враг стабильного сахара в крови. Они быстро превращаются в глюкозу и вызывают резкие скачки уровня сахара.
Лучше ограничить или исключить:
сладости и выпечку,
газированные напитки,
белый хлеб,
макароны из белой муки.
Замените их на цельнозерновые продукты, овощи с низким гликемическим индексом и белковые перекусы.
Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза), C6H12O6 — органическое соединение, углевод, моносахарид (6-атомный гидроксиальдегид, гексоза), один из самых распространённых источников энергии в живых организмах.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.