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Алкоголь после 30 лет: почему организм больше не справляется

1:25
Здоровье

С возрастом похмелье становится тяжелее и дольше длится, а последствия алкоголя усиливаются. Врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион объяснила, почему после 30 лет сложнее переносить алкоголь.

Бокал коньяка
Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бокал коньяка

По словам медика, алкоголь метаболизируется в печени. Сначала он превращается в ацетальдегид, затем в ацетат, который выводится из организма. Однако с возрастом в печени снижается количество ферментов, необходимых для этих процессов, что замедляет метаболизм алкоголя и увеличивает его токсическое воздействие. Ацетальдегид, промежуточный продукт, более токсичен, чем сам алкоголь, и вызывает неприятные симптомы.

На метаболизм алкоголя влияют различные факторы: состояние здоровья, хронические заболевания, прием лекарств, пол, вес и генетические особенности. Женщины, например, имеют меньшую активность алкогольдегидрогеназы, что делает их более уязвимыми к негативным последствиям алкоголя, уточняет Газета.Ru.

Врач подчеркнула, что для того, чтобы избежать негативных последствий, важно контролировать количество потребляемого алкоголя.

"Всегда важно проявлять умеренность и помнить, что на самом деле не существует безопасного алкоголя и безвредной его дозировки", — добавила Литвинова-Гразион.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шантурова Евгения
Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит)
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