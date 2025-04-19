Алкоголь после 30 лет: почему организм больше не справляется

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С возрастом похмелье становится тяжелее и дольше длится, а последствия алкоголя усиливаются. Врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион объяснила, почему после 30 лет сложнее переносить алкоголь.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

По словам медика, алкоголь метаболизируется в печени. Сначала он превращается в ацетальдегид, затем в ацетат, который выводится из организма. Однако с возрастом в печени снижается количество ферментов, необходимых для этих процессов, что замедляет метаболизм алкоголя и увеличивает его токсическое воздействие. Ацетальдегид, промежуточный продукт, более токсичен, чем сам алкоголь, и вызывает неприятные симптомы.

На метаболизм алкоголя влияют различные факторы: состояние здоровья, хронические заболевания, прием лекарств, пол, вес и генетические особенности. Женщины, например, имеют меньшую активность алкогольдегидрогеназы, что делает их более уязвимыми к негативным последствиям алкоголя, уточняет Газета.Ru.

Врач подчеркнула, что для того, чтобы избежать негативных последствий, важно контролировать количество потребляемого алкоголя.

"Всегда важно проявлять умеренность и помнить, что на самом деле не существует безопасного алкоголя и безвредной его дозировки", — добавила Литвинова-Гразион.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.



