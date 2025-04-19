Ароматы против переедания: почему масла мяты и лимона — ваш ключ к стройности

Эфирные масла помогают контролировать аппетит, сообщила основательница "Института Ароматерапии" Анна Мария Аре-Буайе.
Они быстро достигают лимбической системы мозга через дыхание, влияя на гипоталамус, отвечающий за чувство голода. Это объясняет, почему некоторые ароматы снижают тягу к сладкому и объеданию. Летучие компоненты масел также быстро всасываются через кожу и слизистые, добавила эксперт.
По словам ароматерапевта, масло перечной мяты уменьшает аппетит и улучшает ясность мышления. Масло лимона помогает снизить тягу к сладкому и улучшает пищеварение. Масло грейпфрута эффективно при эмоциональном переедании. Также полезны масла корицы, базилика и имбиря, пишет Газета.Ru.
Масла можно использовать несколькими способами, сообщила специалист.
"Эфирные масла можно применять через диффузор, обонятельно — вдыхая с бумажной полоски, карманного ингалятора или салфетки, а также наружно — в массаже или нанесении на кожу с базовым маслом", — добавила Анна Мария Аре-Буайе.
Она уточнила при этом, что эфирные масла — вспомогательное средство, результаты которого проявляются при корректировке питания и привычек.
Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.
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