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Ароматы против переедания: почему масла мяты и лимона — ваш ключ к стройности

1:20
Здоровье

Эфирные масла помогают контролировать аппетит, сообщила основательница "Института Ароматерапии" Анна Мария Аре-Буайе.

Эфирные масла
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Эфирные масла

Они быстро достигают лимбической системы мозга через дыхание, влияя на гипоталамус, отвечающий за чувство голода. Это объясняет, почему некоторые ароматы снижают тягу к сладкому и объеданию. Летучие компоненты масел также быстро всасываются через кожу и слизистые, добавила эксперт.

По словам ароматерапевта, масло перечной мяты уменьшает аппетит и улучшает ясность мышления. Масло лимона помогает снизить тягу к сладкому и улучшает пищеварение. Масло грейпфрута эффективно при эмоциональном переедании. Также полезны масла корицы, базилика и имбиря, пишет Газета.Ru.

Масла можно использовать несколькими способами, сообщила специалист.

"Эфирные масла можно применять через диффузор, обонятельно — вдыхая с бумажной полоски, карманного ингалятора или салфетки, а также наружно — в массаже или нанесении на кожу с базовым маслом", — добавила Анна Мария Аре-Буайе.

Она уточнила при этом, что эфирные масла — вспомогательное средство, результаты которого проявляются при корректировке питания и привычек.

Уточнения

Эфи́рные масла — маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гофман Маргарита
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)
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