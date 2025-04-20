Огород может обернуться больницей — как избежать последствий

Весенне-летние работы на даче — это не только удовольствие от урожая, но и серьёзная нагрузка на организм. Особенно страдает поясница и мышцы спины. Терапевт Сабина Дельманова поделилась, как правильно действовать при резкой боли во время садовых работ — и чего делать категорически нельзя.
Главное — не терпеть
Если во время работы вы почувствовали, что спина резко заболела, не геройствуйте. По словам врача, нужно сразу прекратить нагрузку и прилечь. Продолжение работы через боль может только усугубить состояние.
Помочь в первые минуты могут:
"Горячие ванны и компрессы — не лучшая идея при острой боли. Влажное тепло может усилить воспаление", — подчёркивает Дельманова.
Почему так важно действовать правильно
Часто боль — не просто следствие перегрузки, а сигнал о хронической проблеме в позвоночнике, которая могла "дремать" годами. Поэтому попытки "прогреть" её горячей ванной могут не только не помочь, но и навредить.
Если боль не проходит в течение суток или усиливается — обратитесь к врачу, особенно если есть онемение, слабость или боль "отдаёт" в ногу.
Боль - неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.