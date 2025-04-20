Огород может обернуться больницей — как избежать последствий

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весенне-летние работы на даче — это не только удовольствие от урожая, но и серьёзная нагрузка на организм. Особенно страдает поясница и мышцы спины. Терапевт Сабина Дельманова поделилась, как правильно действовать при резкой боли во время садовых работ — и чего делать категорически нельзя.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дачные работы

Болит спина после огорода: врач рассказала, что делать, чтобы не стало хуже

Главное — не терпеть

Если во время работы вы почувствовали, что спина резко заболела, не геройствуйте. По словам врача, нужно сразу прекратить нагрузку и прилечь. Продолжение работы через боль может только усугубить состояние.

Помочь в первые минуты могут:

местные обезболивающие мази или пластыри на основе нестероидных

противовоспалительных средств,

на основе нестероидных противовоспалительных средств, сухое тепло - например, шерстяной шарф на поясницу.

"Горячие ванны и компрессы — не лучшая идея при острой боли. Влажное тепло может усилить воспаление", — подчёркивает Дельманова.

Почему так важно действовать правильно

Часто боль — не просто следствие перегрузки, а сигнал о хронической проблеме в позвоночнике, которая могла "дремать" годами. Поэтому попытки "прогреть" её горячей ванной могут не только не помочь, но и навредить.

Если боль не проходит в течение суток или усиливается — обратитесь к врачу, особенно если есть онемение, слабость или боль "отдаёт" в ногу.

Уточнения

Боль - неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

