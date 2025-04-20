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Диетические напитки могут саботировать ваше похудение

Здоровье

Если вы заменяете газировку на "нулевые калории" в надежде похудеть, у нас плохие новости. Учёные из Университета Южной Калифорнии выяснили: сукралоза — популярный искусственный подсластитель — может усиливать чувство голода, а не подавлять его.

Почему после диетических напитков вы хотите есть ещё больше: учёные раскрыли правду

Как подсластитель обманывает мозг

Сукралоза даёт ощущение сладкого вкуса, но не приносит с собой калорий. Мозг ожидает энергию — но не получает её. В ответ гипоталамус, зона мозга, отвечающая за контроль аппетита, включает режим компенсации: вы начинаете хотеть есть ещё больше, особенно сладкое и калорийное.

"Подсластитель не запускает выработку гормонов насыщения, как это делает обычная еда", — объясняют исследователи.

В результате — парадокс: вы пьёте "диетическое”, но голод усиливается.

У кого эффект сильнее

Эксперимент с участием 75 человек показал: после напитков с сукралозой испытуемые ощущали больший голод, чем после воды или обычной сладкой газировки. Особенно сильно это сказывалось на:

  • женщинах;
  • людях с лишним весом и ожирением.

Это ставит под сомнение пользу диетических напитков для тех, кто пытается снизить вес.

Что это меняет

Исследование, опубликованное в Nature Metabolism, говорит: низкокалорийные напитки — не спасение, а потенциальная ловушка. Вместо того чтобы снижать аппетит, они могут подталкивать к перееданию, незаметно сводя на нет усилия по похудению.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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