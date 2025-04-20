Диетические напитки могут саботировать ваше похудение

Если вы заменяете газировку на "нулевые калории" в надежде похудеть, у нас плохие новости. Учёные из Университета Южной Калифорнии выяснили: сукралоза — популярный искусственный подсластитель — может усиливать чувство голода, а не подавлять его.
Как подсластитель обманывает мозг
Сукралоза даёт ощущение сладкого вкуса, но не приносит с собой калорий. Мозг ожидает энергию — но не получает её. В ответ гипоталамус, зона мозга, отвечающая за контроль аппетита, включает режим компенсации: вы начинаете хотеть есть ещё больше, особенно сладкое и калорийное.
"Подсластитель не запускает выработку гормонов насыщения, как это делает обычная еда", — объясняют исследователи.
В результате — парадокс: вы пьёте "диетическое”, но голод усиливается.
У кого эффект сильнее
Эксперимент с участием 75 человек показал: после напитков с сукралозой испытуемые ощущали больший голод, чем после воды или обычной сладкой газировки. Особенно сильно это сказывалось на:
Это ставит под сомнение пользу диетических напитков для тех, кто пытается снизить вес.
Что это меняет
Исследование, опубликованное в Nature Metabolism, говорит: низкокалорийные напитки — не спасение, а потенциальная ловушка. Вместо того чтобы снижать аппетит, они могут подталкивать к перееданию, незаметно сводя на нет усилия по похудению.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.