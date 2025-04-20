Отказ от углеводов — и никаких диет: работает ли метод

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Минус вес — без голода и подсчёта калорий: учёные предложили альтернативу модным диетам. Можно ли худеть без строгих ограничений, голода и бесконечного подсчёта калорий? Учёные из Университета Суррея утверждают: да, и ключ — в углеводах. Их новое исследование показало, что снижение веса и улучшение обмена веществ возможно даже при нормальной калорийности рациона - если уменьшить долю углеводов.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с киноа и овощами

Минус вес — без голода и подсчёта калорий: учёные предложили альтернативу модным диетам

В эксперименте участвовали люди с избыточным весом и ожирением в возрасте от 20 до 65 лет. Они пробовали три разных типа питания:

обычную диету с нормой углеводов, низкоуглеводную диету без ограничения калорий, низкоуглеводную диету с ограничением калорий.

Результат удивил: оба варианта с пониженным содержанием углеводов — независимо от калорий — улучшили метаболизм и запустили жиросжигание. А главное — участники не чувствовали постоянного голода.

"Даже без подсчёта калорий снижение углеводов помогает добиться реальных результатов", — отмечает автор исследования Адам Коллинз.

Почему это работает:

Уменьшение углеводов стабилизирует уровень сахара в крови, снижает выброс инсулина и запускает механизмы сжигания жира. Кроме того, организм быстро адаптируется: чувство голода становится слабее и не приводит к перееданию позже.

Исследование опубликовано в European Journal of Nutrition и уже вызвало интерес у диетологов, стремящихся найти сбалансированные и комфортные стратегии похудения.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

