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Ребёнок спит, а токсины работают — тревожный сигнал для родителей

1:41
Здоровье

Канадские учёные выяснили: в некоторых детских матрасах содержатся опасные химические соединения, способные навредить развитию ребёнка. Исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology, уже вызвало обеспокоенность среди специалистов и родителей.

Младенец только родился
Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Младенец только родился

Опасность прямо в кроватке: в детских матрасах нашли токсичные вещества

В состав протестированных матрасов входили:

  • Фталаты, нарушающие работу гормональной системы;
  • Антипирены, воздействующие на дыхание и мозг;
  • УФ-фильтры, связанные с риском онкологических и когнитивных нарушений.

Особенно тревожно, что при нагревании от тела ребёнка и под давлением в процессе сна эти вещества начинают активно испаряться, создавая токсичную среду вокруг малыша.

"Даже новые матрасы могут выделять вредные соединения, невидимые и неощутимые", — подчёркивают авторы исследования.

Систематическое воздействие этих химикатов может привести к:

  • проблемам с памятью и вниманием,
  • симптомам астмы,
  • увеличению риска развития опухолей.

Исследования показали, что воздух вблизи детских кроватей содержит значительно больше токсичных веществ, чем в других зонах спальни.

Эксперты советуют:

  1. избегать ярких тканей и наполнителей — в них чаще всего содержатся вредные добавки;

  2. не перегружать кроватку подушками и игрушками;

  3. регулярно менять постельное бельё и пижаму, выбирая дышащие и нейтральные по составу материалы.

Исследователи также призвали производителей пересмотреть стандарты и отказаться от токсичных компонентов в детских товарах.

Уточнения

Токси́н - яд биологического происхождения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Паниченко Анна
Занимается диагностикой и лечением доброкачественных и злокачественных новообразований молочных желез, проводит пункционную биопсию узловых образований.
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