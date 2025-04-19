Ребёнок спит, а токсины работают — тревожный сигнал для родителей

Канадские учёные выяснили: в некоторых детских матрасах содержатся опасные химические соединения, способные навредить развитию ребёнка. Исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology, уже вызвало обеспокоенность среди специалистов и родителей.
В состав протестированных матрасов входили:
Особенно тревожно, что при нагревании от тела ребёнка и под давлением в процессе сна эти вещества начинают активно испаряться, создавая токсичную среду вокруг малыша.
"Даже новые матрасы могут выделять вредные соединения, невидимые и неощутимые", — подчёркивают авторы исследования.
Систематическое воздействие этих химикатов может привести к:
Исследования показали, что воздух вблизи детских кроватей содержит значительно больше токсичных веществ, чем в других зонах спальни.
Эксперты советуют:
Исследователи также призвали производителей пересмотреть стандарты и отказаться от токсичных компонентов в детских товарах.
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