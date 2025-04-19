Ребёнок спит, а токсины работают — тревожный сигнал для родителей

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Канадские учёные выяснили: в некоторых детских матрасах содержатся опасные химические соединения, способные навредить развитию ребёнка. Исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology, уже вызвало обеспокоенность среди специалистов и родителей.

Фото: flickr.com by Dylan Parker, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Младенец только родился

Опасность прямо в кроватке: в детских матрасах нашли токсичные вещества

В состав протестированных матрасов входили:

Фталаты, нарушающие работу гормональной системы;

Антипирены, воздействующие на дыхание и мозг;

УФ-фильтры, связанные с риском онкологических и когнитивных нарушений.

Особенно тревожно, что при нагревании от тела ребёнка и под давлением в процессе сна эти вещества начинают активно испаряться, создавая токсичную среду вокруг малыша.

"Даже новые матрасы могут выделять вредные соединения, невидимые и неощутимые", — подчёркивают авторы исследования.

Систематическое воздействие этих химикатов может привести к:

проблемам с памятью и вниманием,

симптомам астмы,

увеличению риска развития опухолей.

Исследования показали, что воздух вблизи детских кроватей содержит значительно больше токсичных веществ, чем в других зонах спальни.

Эксперты советуют:

избегать ярких тканей и наполнителей — в них чаще всего содержатся вредные добавки; не перегружать кроватку подушками и игрушками; регулярно менять постельное бельё и пижаму, выбирая дышащие и нейтральные по составу материалы.

Исследователи также призвали производителей пересмотреть стандарты и отказаться от токсичных компонентов в детских товарах.

Уточнения

Токси́н - яд биологического происхождения.

