Цифровые технологии и мозг: почему пожилым стоит чаще пользоваться интернетом

Широкое использование цифровых технологий у людей старше 50 лет может снижать риск когнитивных нарушений, а не усиливать их, как принято считать. К такому выводу пришли исследователи, результаты их работы опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.
Это — мета-анализ, объединивший данные из 57 научных публикаций, охватывающих 411 430 взрослых со всего мира. Средний возраст участников — 68,7 лет. Все они прошли тестирование или получили клиническую оценку своих когнитивных функций, а также регулярно пользовались цифровыми устройствами — от компьютеров до смартфонов и интернета.
"Никаких доказательств того, что продолжительное использование цифровой техники ухудшает работу мозга, обнаружено не было", — подчёркивают авторы.
Наоборот: повседневное использование технологий связано со снижением риска ухудшения когнитивных способностей. Особенно ярко эта тенденция прослеживается в долгосрочных исследованиях, продолжавшихся в среднем 6,2 года.
Исследователи также подчёркивают, что обнаруженная связь не объясняется демографическими, социально-экономическими, медицинскими или поведенческими факторами. То есть, цифровая активность сама по себе может быть независимым положительным фактором, влияющим на здоровье мозга.
При этом авторы подчёркивают: причины этой связи пока остаются неясными. То ли дело в повышенной ментальной активности, то ли в вовлечённости в социальные взаимодействия, которые дают технологии, — потребуется дополнительное изучение.
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