Самая частая ошибка с продуктами — и она может стоить здоровья

Кажется логичным: если еда пахнет нормально и выглядит свежо — значит, она безопасна. Но эксперты предупреждают: это опасное заблуждение, которое может привести к серьёзному отравлению.
Запах — не индикатор безопасности
Агентство по стандартам пищевых продуктов Великобритании (FSA) заявило: внешний вид и аромат продуктов не гарантируют их пригодность к употреблению. Даже если молоко пахнет "нормально", а йогурт выглядит аппетитно, это не значит, что они безопасны.
"Пища может сохранить привлекательный вид и запах, но при этом содержать опасные бактерии", — подчёркивают специалисты.
Что показало исследование
По заказу FSA было проведено масштабное исследование, и оно выявило тревожный тренд: большинство людей оценивают свежесть по запаху, особенно:
Однако бактерии, вызывающие пищевые отравления - такие как сальмонелла, листерия или кампилобактер — не имеют запаха и могут размножаться даже в, казалось бы, "свежем" продукте.
Как избежать риска:
Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.
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