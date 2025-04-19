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Самая частая ошибка с продуктами — и она может стоить здоровья

1:33
Здоровье

Кажется логичным: если еда пахнет нормально и выглядит свежо — значит, она безопасна. Но эксперты предупреждают: это опасное заблуждение, которое может привести к серьёзному отравлению.

Холодильник
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Холодильник

Самая коварная ошибка за обеденным столом: что вы делаете не так с продуктами

Запах — не индикатор безопасности
Агентство по стандартам пищевых продуктов Великобритании (FSA) заявило: внешний вид и аромат продуктов не гарантируют их пригодность к употреблению. Даже если молоко пахнет "нормально", а йогурт выглядит аппетитно, это не значит, что они безопасны.

"Пища может сохранить привлекательный вид и запах, но при этом содержать опасные бактерии", — подчёркивают специалисты.

Что показало исследование

По заказу FSA было проведено масштабное исследование, и оно выявило тревожный тренд: большинство людей оценивают свежесть по запаху, особенно:

  • у молочных продуктов (молоко, йогурты),
  • у рыбы,
  • у остатков готовой еды.

Однако бактерии, вызывающие пищевые отравления - такие как сальмонелла, листерия или кампилобактер — не имеют запаха и могут размножаться даже в, казалось бы, "свежем" продукте.

Как избежать риска:

  1. Проверяйте сроки годности, особенно у скоропортящихся продуктов.

  2. Храните продукты при правильной температуре.

  3. Не пробуйте сомнительные продукты "на вкус" — это не тест, это риск.

  4. Используйте маркировку производителя, а не только обоняние.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

Автор Дмитрий Тезнев
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