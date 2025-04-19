Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США могут лишиться самого мощного оружия — доверия к доллару
Оставил авто во дворе — получил вмятину и записку: места, где живут неприятности
Кошки делают вид, что не любят — но потом ищут вас по запаху и шороху ключей
Без градуса, но с восторгом: 5 напитков, которые подойдут и детям, и бабушке
Туристы останутся без моря, но не без развлечений: что приготовила Анапа для своих гостей в этом году?
Неравномерный нагрев батарей: вот что делать, чтобы всё снова работало
Удивительный рекорд выживания человека без воды — случай, ставший легендой
Майкл Б. Джордан против крови: неожиданный поворот на съёмочной площадке нового триллера
Волга ГАЗ-24: от таксопарка до кортежа  

Прорыв в лечении синдрома Шегрена: надежда уже близко

1:47
Здоровье

Миллионы людей по всему миру страдают от мучительной сухости во рту — одного из основных признаков синдрома Шегрена. Это заболевание особенно часто поражает женщин и серьёзно снижает качество жизни. Но теперь надежда на облегчение ближе, чем когда-либо.

Губы
Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Губы

Сухость во рту больше не приговор: учёные нашли ключ к облегчению симптомов синдрома Шегрена

Прорыв из Пекина

Учёные из Пекинского университета раскрыли ключевую причину развития сухости во рту. Всё дело в трицеллюлине - белке, который отвечает за целостность клеток в слюнных железах. Когда этот белок разрушается или исчезает, работа желёз нарушается, и секреция слюны резко снижается. Результат — постоянная сухость, дискомфорт, а в тяжёлых случаях — проблемы с речью, жеванием и даже с глотанием.

Как удалось победить сухость

В лабораторных условиях исследователи смогли восстановить функцию слюнных желёз у мышей двумя способами:

  1. С помощью специального препарата.

  2. Путём блокировки определённой молекулы, запускающей разрушение трицеллюлина.

Оба метода оказались эффективными: у животных восстановилась выработка слюны, исчезли симптомы сухости. Работа опубликована в International Journal of Oral Science.

"Это может стать основой для новых подходов к лечению, которых давно ждали пациенты", — заявляют авторы.

Почему это важно

Синдром Шегрена до сих пор лечится симптоматически — каплями, спреями и заместительной терапией. Новое открытие даёт шанс на причинное лечение, которое устранит сам механизм заболевания, а не только его проявления.

Уточнения

Синдро́м Шёгрена - аутоиммунное системное поражение соединительной ткани.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Сейчас читают
Самая недооценённая кошка: почему её не забирают из приюта
Домашние животные
Самая недооценённая кошка: почему её не забирают из приюта Аудио 
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей
Домашние животные
Три года в бетонной темнице: как щенок выжил без света и людей Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Последние материалы
Бразилия рвёт связи с США и делает ставку на БРИКС
Упражнения против аллергии: эти позы йоги очистят дыхание и пищеварение
Фэн-шуй по-домашнему: куда поставить цветок, чтобы кошелёк не пустел
Пёс гоняется за хвостом и ест траву — но не всегда это безобидная привычка
Умная планировка и материалы — кухня станет вашей гордостью
Прячется ли в Солнце чёрная дыра? Ответ, который сбивает с толку
Дубай лидирует в мировом рейтинге аэропортов, но неожиданный соперник обошёл его по пассажиропотоку
Японский секрет похудения без диет — всё дело в процентах
Минус два размера за минуту: никакого фотошопа, только стиль
Германия на грани массовых увольнений — треть компаний готова к сокращениям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.