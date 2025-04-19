Прорыв в лечении синдрома Шегрена: надежда уже близко

1:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Миллионы людей по всему миру страдают от мучительной сухости во рту — одного из основных признаков синдрома Шегрена. Это заболевание особенно часто поражает женщин и серьёзно снижает качество жизни. Но теперь надежда на облегчение ближе, чем когда-либо.

Фото: flickr.com by MouthGuy2013, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Губы

Сухость во рту больше не приговор: учёные нашли ключ к облегчению симптомов синдрома Шегрена

Прорыв из Пекина

Учёные из Пекинского университета раскрыли ключевую причину развития сухости во рту. Всё дело в трицеллюлине - белке, который отвечает за целостность клеток в слюнных железах. Когда этот белок разрушается или исчезает, работа желёз нарушается, и секреция слюны резко снижается. Результат — постоянная сухость, дискомфорт, а в тяжёлых случаях — проблемы с речью, жеванием и даже с глотанием.

Как удалось победить сухость

В лабораторных условиях исследователи смогли восстановить функцию слюнных желёз у мышей двумя способами:

С помощью специального препарата. Путём блокировки определённой молекулы, запускающей разрушение трицеллюлина.

Оба метода оказались эффективными: у животных восстановилась выработка слюны, исчезли симптомы сухости. Работа опубликована в International Journal of Oral Science.

"Это может стать основой для новых подходов к лечению, которых давно ждали пациенты", — заявляют авторы.

Почему это важно

Синдром Шегрена до сих пор лечится симптоматически — каплями, спреями и заместительной терапией. Новое открытие даёт шанс на причинное лечение, которое устранит сам механизм заболевания, а не только его проявления.

Уточнения

Синдро́м Шёгрена - аутоиммунное системное поражение соединительной ткани.

