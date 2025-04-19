Прорыв в лечении синдрома Шегрена: надежда уже близко

Миллионы людей по всему миру страдают от мучительной сухости во рту — одного из основных признаков синдрома Шегрена. Это заболевание особенно часто поражает женщин и серьёзно снижает качество жизни. Но теперь надежда на облегчение ближе, чем когда-либо.
Прорыв из Пекина
Учёные из Пекинского университета раскрыли ключевую причину развития сухости во рту. Всё дело в трицеллюлине - белке, который отвечает за целостность клеток в слюнных железах. Когда этот белок разрушается или исчезает, работа желёз нарушается, и секреция слюны резко снижается. Результат — постоянная сухость, дискомфорт, а в тяжёлых случаях — проблемы с речью, жеванием и даже с глотанием.
Как удалось победить сухость
В лабораторных условиях исследователи смогли восстановить функцию слюнных желёз у мышей двумя способами:
Оба метода оказались эффективными: у животных восстановилась выработка слюны, исчезли симптомы сухости. Работа опубликована в International Journal of Oral Science.
"Это может стать основой для новых подходов к лечению, которых давно ждали пациенты", — заявляют авторы.
Почему это важно
Синдром Шегрена до сих пор лечится симптоматически — каплями, спреями и заместительной терапией. Новое открытие даёт шанс на причинное лечение, которое устранит сам механизм заболевания, а не только его проявления.
Синдро́м Шёгрена - аутоиммунное системное поражение соединительной ткани.
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