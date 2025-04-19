Самокат опаснее, чем кажется: реальные последствия уличного тренда

Самокаты давно стали частью городского пейзажа. Удобные, быстрые, лёгкие в управлении — кажется, идеальное средство передвижения. Но с ростом их популярности вырос и уровень травматизма. Об этом рассказал травматолог-ортопед Н. Гнелица.
Существует две основные группы пострадавших:
"Опасен не сам удар, а то, что человек не успевает среагировать. В итоге — резкое падение и серьёзные травмы", — объясняет врач.
Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с ограничениями здоровья - последствия для них могут быть тяжелее.
По словам специалиста, самокатчики часще всего сталкиваются с:
Практически все такие случаи требуют длительного лечения и реабилитации.
Как снизить риски
Врач подчёркивает: самокат — это не игрушка, а полноценное транспортное средство. Безответственное поведение, отсутствие защиты и высокая скорость — прямая дорога к травматологу.
Что советуют специалисты:
Травматоло́гия - раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека различных травмирующих воздействий, последствия травм, методы их лечения.
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