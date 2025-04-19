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Самокат опаснее, чем кажется: реальные последствия уличного тренда

1:43
Здоровье

Самокаты давно стали частью городского пейзажа. Удобные, быстрые, лёгкие в управлении — кажется, идеальное средство передвижения. Но с ростом их популярности вырос и уровень травматизма. Об этом рассказал травматолог-ортопед Н. Гнелица.

Электросамокаты
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электросамокаты

Самокат как источник бед: что говорят врачи о новой волне травм

Существует две основные группы пострадавших:

  1. Пешеходы, которых сбивают или толкают самокатчики — чаще всего получают ушибы и переломы при падении.

  2. Сами самокатчики - и их число значительно больше. Причина? Потеря равновесия и внезапное падение, к которому никто не бывает готов.

"Опасен не сам удар, а то, что человек не успевает среагировать. В итоге — резкое падение и серьёзные травмы", — объясняет врач.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с ограничениями здоровья - последствия для них могут быть тяжелее.

По словам специалиста, самокатчики часще всего сталкиваются с:

  • Ушибами коленей и локтей
  • Разрывами связок
  • Переломами рук и ног
  • Сотрясениями мозга

Практически все такие случаи требуют длительного лечения и реабилитации.

Как снизить риски

Врач подчёркивает: самокат — это не игрушка, а полноценное транспортное средство. Безответственное поведение, отсутствие защиты и высокая скорость — прямая дорога к травматологу.

Что советуют специалисты:

  1. Обязательно использовать шлем, налокотники и наколенники

  2. Снижать скорость вблизи людей и пешеходных зон

  3. Обучать детей основам безопасного катания

Уточнения

Травматоло́гия - раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека различных травмирующих воздействий, последствия травм, методы их лечения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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