Самокат опаснее, чем кажется: реальные последствия уличного тренда

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самокаты давно стали частью городского пейзажа. Удобные, быстрые, лёгкие в управлении — кажется, идеальное средство передвижения. Но с ростом их популярности вырос и уровень травматизма. Об этом рассказал травматолог-ортопед Н. Гнелица.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Электросамокаты

Самокат как источник бед: что говорят врачи о новой волне травм

Существует две основные группы пострадавших:

Пешеходы, которых сбивают или толкают самокатчики — чаще всего получают ушибы и переломы при падении. Сами самокатчики - и их число значительно больше. Причина? Потеря равновесия и внезапное падение, к которому никто не бывает готов.

"Опасен не сам удар, а то, что человек не успевает среагировать. В итоге — резкое падение и серьёзные травмы", — объясняет врач.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с ограничениями здоровья - последствия для них могут быть тяжелее.

По словам специалиста, самокатчики часще всего сталкиваются с:

Ушибами коленей и локтей

Разрывами связок

Переломами рук и ног

Сотрясениями мозга

Практически все такие случаи требуют длительного лечения и реабилитации.

Как снизить риски

Врач подчёркивает: самокат — это не игрушка, а полноценное транспортное средство. Безответственное поведение, отсутствие защиты и высокая скорость — прямая дорога к травматологу.

Что советуют специалисты:

Обязательно использовать шлем, налокотники и наколенники Снижать скорость вблизи людей и пешеходных зон Обучать детей основам безопасного катания

Уточнения

Травматоло́гия - раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека различных травмирующих воздействий, последствия травм, методы их лечения.

