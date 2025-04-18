Ешь и спи спокойно: фрукт, который перезапускает ваш сон

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблемы со сном, тревожность и усталость стали привычными спутниками современной жизни. Но что, если решение — не в таблетке, а… в фрукте? Учёные утверждают: один тропический плод содержит удивительно высокую дозу вещества, которое отвечает за качественный сон и эмоциональное равновесие.

Фото: commons.wikimedia.org by MutantE AZUL, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фрукты

Фрукт, который поможет уснуть как младенец: неужели всё дело в триптофане

Что такое триптофан и зачем он нам нужен

Триптофан - это незаменимая аминокислота, которую организм не может вырабатывать самостоятельно. Она участвует в синтезе серотонина (гормона счастья) и мелатонина (гормона сна). Именно поэтому триптофан стал настоящим "натуральным снотворным" для всех, кто хочет уснуть без усилий.

Этот элемент не только помогает при бессоннице, но и регулирует циркадные ритмы, стабилизирует настроение, способствует расслаблению и даже оказывает положительное влияние на пищеварение и уровень боли.

Когда триптофан — враг

Несмотря на все плюсы, переизбыток триптофана может вызывать пищеварительные расстройства, головную боль и даже негативно сказываться на печени. Беременным и кормящим его лучше избегать. А главное — любые серьёзные проблемы со сном и тревожностью всё равно стоит обсуждать с врачом.

Как работает триптофан

Триптофан — это не просто строительный элемент, а нейромедиатор. Он передаёт сигналы между нейронами, влияет на тонус сосудов, помогает регулировать сон, аппетит, боль и даже гормональный фон.

Удивительно, но его влияние распространяется и на такие состояния, как гиперактивность, апноэ во сне и ПМС.

Какой фрукт поможет вам уснуть

Настоящим чемпионом по содержанию триптофана оказался манго. Этот сочный и ароматный фрукт помогает расслабиться, справиться с усталостью и наладить сон. Он буквально насыщен этим веществом в каждой своей клетке.

Не любите манго? Тогда есть достойная альтернатива — банан. Этот фрукт тоже богат триптофаном, а заодно калием и магнием, что делает его настоящим вечерним суперфудом.

Уточнения

Фру́кт - сочный съедобный плод растения.

