Этот тип белка снижает смертность у взрослых — новое открытие

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите прожить дольше? Обратите внимание не на мясо, рыбу или яйца, а на растительные белки. Глобальное исследование, проведённое учёными из Университета Сиднея, охватившее данные 101 страны за 60 лет, показало: горох, нут и тофу тесно связаны с долголетием.

Фото: commons.wikimedia.org by goblinbox_(queen_of_ad_hoc_bento), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат из огурцов, помидоров и нута

Что и как изучали

Исследователи проанализировали демографические показатели, уровни потребления белка и доступность различных продуктов в период с 1961 по 2018 год. Были учтены как растительные, так и животные источники белка. Данные были скорректированы по уровню доходов и численности населения, чтобы исключить влияние экономических факторов.

Выводы оказались неожиданными

Животные белки (мясо, яйца, молоко) действительно полезны для снижения детской смертности.

Но в зрелом возрасте длительность жизни была выше у тех, кто потреблял больше растительного белка.

В числе стран-долгожителей — Окинава (Япония), Икария (Греция) и Лома-Линда (США). Там жители традиционно питаются растительной пищей, включая бобовые и сою.

Польза не только для человека, но и для планеты

Растительные белки не просто поддерживают здоровье сердца и сосудов, но и менее агрессивны по отношению к окружающей среде. Это делает такие диеты не только "здоровыми", но и экологически устойчивыми.

Что это значит для нас

Переход на растительный белок — это не диета для фанатиков ЗОЖ, а практичный способ:

снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний;

замедлить старение;

внести вклад в сохранение природы.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

