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Привычка досаливать еду может стоить вам душевного равновесия

1:31
Здоровье

Оказывается, привычка "немного подсолить" блюдо уже на тарелке может быть не такой безобидной. Китайские учёные выявили тревожную связь: досаливание пищи связано с повышенным риском депрессии и тревожных расстройств.

Южнокорейская соль
Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Южнокорейская соль

Любите досаливать еду: это может стоить вам душевного здоровья

Цифры, от которых становится не по себе

Исследование, результаты которого опубликовал Daily Mail, охватило десятки тысяч человек. И вот что выяснилось:

  • У любителей досаливать еду риск депрессии повышается на 43%
  • Вероятность развития тревожности — на 39%
  • Даже эпизодическое подсоление увеличивает риск на 5-8%

Почему соль влияет на психику

Учёные пока не пришли к однозначному выводу, но существует несколько гипотез:

  1. Избыточная соль ускоряет старение организма

  2. Она может нарушать баланс нейромедиаторов - серотонина и дофамина, отвечающих за настроение

  3. Возможное повышение давления и системное воспаление также могут повлиять на психическое здоровье

"Это первое масштабное исследование, которое демонстрирует чёткую корреляцию между досаливанием еды и риском эмоциональных расстройств", — подчёркивают авторы.

Новый подход к профилактике депрессии

Результаты исследования могут изменить подход к профилактике тревожно-депрессивных состояний. Теперь на привычку подсолить суп "для вкуса" стоит смотреть иначе — как на потенциальный сигнал риска.

Уточнения

Пова́ренная соль — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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