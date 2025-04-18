Привычка досаливать еду может стоить вам душевного равновесия

Оказывается, привычка "немного подсолить" блюдо уже на тарелке может быть не такой безобидной. Китайские учёные выявили тревожную связь: досаливание пищи связано с повышенным риском депрессии и тревожных расстройств.
Цифры, от которых становится не по себе
Исследование, результаты которого опубликовал Daily Mail, охватило десятки тысяч человек. И вот что выяснилось:
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Учёные пока не пришли к однозначному выводу, но существует несколько гипотез:
"Это первое масштабное исследование, которое демонстрирует чёткую корреляцию между досаливанием еды и риском эмоциональных расстройств", — подчёркивают авторы.
Новый подход к профилактике депрессии
Результаты исследования могут изменить подход к профилактике тревожно-депрессивных состояний. Теперь на привычку подсолить суп "для вкуса" стоит смотреть иначе — как на потенциальный сигнал риска.
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