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Валерьянка уходит в прошлое — растёт спрос на рецептурные препараты

1:09
Здоровье

В 2025 году россияне стали реже покупать аптечные спиртовые настойки — продажи валерианы, пустырника и боярышника снизились на 11%. Зато спрос на рецептурные антидепрессанты вырос на 12%, сообщает argumenti. ru.

Грустная девушка
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Грустная девушка

Почему падает спрос на настойки

Причин несколько. Во-первых, уменьшилось производство растительного сырья. Во-вторых, повысились акцизы: ставка на этиловый спирт выросла до 740 рублей за литр (+15%). Эти факторы сделали настойки менее доступными и, возможно, менее привлекательными для потребителей.

Почему растёт интерес к антидепрессантам

  • Больше людей стали обращаться к врачам за помощью.

  • Повышается уровень осведомлённости о психическом здоровье.

  • Становится проще получить рецептурное лечение.

Раньше при первых признаках тревожности россияне тянулись за "проверенными" каплями. Теперь они всё чаще идут к специалисту — и получают медикаментозную поддержку, соответствующую клиническим рекомендациям.

Уточнения

Валериа́на лека́рственная или коша́чья трава́ (лат. Valeriána officinális), — вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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