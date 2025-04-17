Валерьянка уходит в прошлое — растёт спрос на рецептурные препараты

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2025 году россияне стали реже покупать аптечные спиртовые настойки — продажи валерианы, пустырника и боярышника снизились на 11%. Зато спрос на рецептурные антидепрессанты вырос на 12%, сообщает argumenti. ru.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Грустная девушка

Почему падает спрос на настойки

Причин несколько. Во-первых, уменьшилось производство растительного сырья. Во-вторых, повысились акцизы: ставка на этиловый спирт выросла до 740 рублей за литр (+15%). Эти факторы сделали настойки менее доступными и, возможно, менее привлекательными для потребителей.

Почему растёт интерес к антидепрессантам

Больше людей стали обращаться к врачам за помощью.

Повышается уровень осведомлённости о психическом здоровье.

Становится проще получить рецептурное лечение.

Раньше при первых признаках тревожности россияне тянулись за "проверенными" каплями. Теперь они всё чаще идут к специалисту — и получают медикаментозную поддержку, соответствующую клиническим рекомендациям.

Уточнения

Валериа́на лека́рственная или коша́чья трава́ (лат. Valeriána officinális), — вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые.

