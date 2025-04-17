Валерьянка уходит в прошлое — растёт спрос на рецептурные препараты

В 2025 году россияне стали реже покупать аптечные спиртовые настойки — продажи валерианы, пустырника и боярышника снизились на 11%. Зато спрос на рецептурные антидепрессанты вырос на 12%, сообщает argumenti. ru.
Причин несколько. Во-первых, уменьшилось производство растительного сырья. Во-вторых, повысились акцизы: ставка на этиловый спирт выросла до 740 рублей за литр (+15%). Эти факторы сделали настойки менее доступными и, возможно, менее привлекательными для потребителей.
Больше людей стали обращаться к врачам за помощью.
Повышается уровень осведомлённости о психическом здоровье.
Становится проще получить рецептурное лечение.
Раньше при первых признаках тревожности россияне тянулись за "проверенными" каплями. Теперь они всё чаще идут к специалисту — и получают медикаментозную поддержку, соответствующую клиническим рекомендациям.
Валериа́на лека́рственная или коша́чья трава́ (лат. Valeriána officinális), — вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.