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Рецепт молодости: этот нехитрый метод не даёт мозгу пожилых стареть

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Здоровье

Ученые считают, что снижение риска когнитивных расстройств у людей, пользующихся телефонами, полностью развенчивает миф о вреде гаджетов для мозга.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Оказалось, что люди после 55 лет, которые регулярно используют смартфоны, планшеты или компьютеры, страдают от деменции на 58 процентов реже.

Такой эффект, по мнению исследователей, достигается за счет нескольких механизмов: тренировки памяти, постоянной умственной активности и социальной вовлеченности, снижающей чувство одиночества, сообщает KP. RU.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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