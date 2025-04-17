Рецепт молодости: этот нехитрый метод не даёт мозгу пожилых стареть

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Ученые считают, что снижение риска когнитивных расстройств у людей, пользующихся телефонами, полностью развенчивает миф о вреде гаджетов для мозга.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

Оказалось, что люди после 55 лет, которые регулярно используют смартфоны, планшеты или компьютеры, страдают от деменции на 58 процентов реже.

Такой эффект, по мнению исследователей, достигается за счет нескольких механизмов: тренировки памяти, постоянной умственной активности и социальной вовлеченности, снижающей чувство одиночества, сообщает KP. RU.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, переносное устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

