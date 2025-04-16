Эпилепсия из-за акне: никогда не давите прыщи в этой зоне

Самолечение при акне может вызвать серьезные осложнения, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Оксана Слободянюк.
Так, частое мытье лица, к примеру, может лишить кожу ее естественного защитного барьера. Из-за этого появляется сухость и скоростная выработка себума, что усугубляет проблемы с акне.
Также не стоит применять спиртовые лосьоны, дегтярное мыло или перекись водорода. Из-за них могут появиться раздражение и ожоги. А выдавливания прыщей и комедонов опасно из-за возможного попадания инфекции, образования рубцов и появления поствоспалительной пигментации.
Нельзя давить прыщи в области носогубного треугольника, где расположены вены без клапанов. Если инфекция попадёт в рану, может распространиться по венам и артериям. Из-за этого есть вероятность появления тромбов в синусах и менингита. Еще это может привести привести к потере слуха, эпилепсии и даже летальному исходу.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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