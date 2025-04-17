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Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке

2:39
Здоровье

Пока одни советуют есть пять раз в день, другие всё чаще говорят об обратном: чем меньше приёмов пищи — тем лучше. Один из самых ярких сторонников этого подхода — специалист по долголетию Дэн Бюттнер. Он более 20 лет исследует так называемые "Голубые зоны" — регионы с самой высокой концентрацией долгожителей.

Пожилые мужчины
Фото: flickr.com by Andreas Lehner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожилые мужчины

Что едят те, кто живёт до 100

Бюттнер отмечает: большинство жителей этих регионов едят всего дважды в день. Завтрак — сытный и полноценный. Обед — умеренный. Ужин — лёгкий или вовсе отсутствует. Ключевая идея — сократить пищевое "окно" до 10-12 часов. Это похоже на мягкий вариант интервального голодания, которое давно обсуждается как способ продления жизни.

Именно такая схема питания, по наблюдениям исследователя, характерна для жителей Сардинии, Окинавы и Никои — мест, где удивительно много людей живут за 90 и даже за 100 лет в хорошем здоровье.

Больше фасоли, меньше мяса

Диета долгожителей базируется на простых продуктах: бобовые, овощи, цельнозерновые и орехи. Мясо — редкий гость. А ультраобработанных продуктов там стараются избегать вовсе.

Сам Бюттнер, например, ест фасоль каждый день — и рекомендует включать её даже в завтрак. Его любимое блюдо — сардинский минестроне с тремя видами фасоли и множеством овощей. Исследования показывают, что регулярное употребление бобовых может продлить жизнь на несколько лет.

Наука — за, но с оговорками

Хотя подход Бюттнера выглядит убедительно, эксперты подчёркивают: не существует универсальной схемы. Как подчёркивает диетолог Диана Диас Риццоло, каждый организм уникален — гены, метаболизм и образ жизни влияют на реакцию на ту или иную диету.

Исследования, опубликованные в журнале Nutrients, подтверждают: у людей, которые едят часто (шесть раз и более в день), риск метаболических нарушений выше, чем у тех, кто ограничивается двумя приёмами пищи. Однако важно учитывать и общий рацион: как напоминает диетолог Барбара Санчес, главная задача — обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами.

Итак, вне зависимости от количества приёмов пищи, долголетию способствуют физическая активность и питание, основанное на натуральных продуктах. А сколько раз в день есть — вопрос индивидуальный.

Уточнения

Долгожи́тель - человек, отличающийся долголетием. Согласно классическому определению, долгожителями считаются люди в возрасте 90 лет и старше.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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