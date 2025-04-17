Не приправа, а гормональный регулятор: против пота, боли и стресса

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Он пахнет камфорой, придаёт блюдам характер и часто пылится на кухонной полке. А ведь шалфей — одна из древнейших лечебных трав. Его латинское имя Salvia officinalis не случайно перекликается со словом "спасать". И медицина это подтверждает.

Фото: source: David Stang. First published at ZipcodeZoo.com by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шалфей

Витамины под листьями

Свежий или сушёный, шалфей — кладезь питательных веществ. В 100 граммах сушёной травы содержится рекордное количество витамина K1 — более 1700 мкг. Это почти в 25 раз больше суточной нормы. А значит, он укрепляет кости и помогает свертыванию крови. Однако при приёме антикоагулянтов нужно быть особенно осторожным — чрезмерное количество витамина K может снижать их эффективность. Как подчёркивает врач-диетолог Анн д'Арос, при любых симптомах стоит проконсультироваться с врачом.

Кроме того, в шалфее много витамина A — для хорошего зрения и иммунитета, витаминов группы B, особенно B6, а также железа, кальция, магния и калия. Эти микроэлементы жизненно важны для кроветворения, мышц и нервной системы.

Против старения и воспалений

Шалфей богат антиоксидантами, которые борются с окислительным стрессом — невидимым разрушителем клеток. Это помогает снизить риск хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и онкологические. Благодаря противовоспалительным свойствам, растение может облегчить течение воспалительных процессов.

Помощник для желудка

Традиционно шалфей используют при вздутии живота, тяжести и нарушении пищеварения. Его активные компоненты — флавоноиды и эфирные масла — стимулируют пищеварение и успокаивают кишечник. Недаром он включён в список растительных средств от диспепсии и метеоризма.

Антипотовый эффект — особенно ценен в менопаузе

Шалфей помогает бороться с избыточным потоотделением и приливами жара, что делает его популярным среди женщин в климактерическом периоде. Всё благодаря изофлавонам — растительным соединениям, действующим как мягкие фитоэстрогены. Однако во время беременности от добавок с шалфеем стоит отказаться: активные вещества могут повлиять на гормональный баланс и вызвать сокращения матки.

Впрочем, умеренность — ключ к пользе. Настой из пары листьев шалфея — безопасный способ получить все преимущества растения без лишнего риска.

Уточнения

Шалфе́й или Са́львия (лат. Salvia) — крупный род многолетних травянистых растений и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

