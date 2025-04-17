Ягода, которая знает секрет молодости: не вишня, а настоящее оружие ЗОЖ

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На вид — просто сушёная вишня. Но за этим невинным обликом прячется целый арсенал полезных свойств. Ягоды годжи уже более двух тысяч лет используют в китайской, японской и корейской медицине. А сегодня к ним присматриваются и учёные.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ягоды годжи

Суперфуд с азиатскими корнями

Под названием "гоуци" эти ягоды входят в традиционные рецепты и натуральные лекарства Востока. В сушёном виде, в виде сока, настоя или добавки — они давно вышли за пределы монастырских кухонь и заняли место в арсенале ЗОЖ.

Сила в составе

В годжи высокий уровень клетчатки, витаминов A, C, E, каротиноидов, флавоноидов и микроэлементов. Благодаря этому они способствуют насыщению, улучшают пищеварение и защищают клетки от окислительного стресса. ORAC-индекс у них достойный — 3 290, и хотя до малины или чёрной смородины не дотягивают, всё же впечатляют.

Годжи под микроскопом: диабет, рак, печень

С 1980-х годов ягоды начали активно исследовать, особенно в Китае. Их полисахариды проявили потенциал в нормализации уровня глюкозы и чувствительности к инсулину — особенно важное свойство при диабете 2 типа.

Кроме того, исследования показывают, что экстракт годжи может усиливать эффект радиотерапии и тормозить рост лейкозных клеток. А зеаксантин, содержащийся в ягодах, помогает защищать сетчатку и замедлять возрастные изменения глаз.

Красота и молодость — тоже про годжи

Антиоксиданты в составе замедляют старение кожи: улучшается цвет лица, снижается выраженность морщин, уменьшается клеточный стресс. Не панацея, но бонус для тех, кто добавляет годжи в рацион.

И это ещё не всё: ягоды годжи показывают защитные свойства по отношению к печени. Они помогают клеткам восстанавливаться, особенно после токсичных воздействий. И, как показывают данные, даже могут смягчить очаги некроза.

Ягоды и фигура: неожиданный союз

320 калорий на 100 г могут отпугнуть худеющих, но зря. Высокое содержание клетчатки и низкий гликемический индекс делают годжи отличным компонентом диеты: они насыщают, стабилизируют сахар в крови и помогают избежать "срывов".

При этом они восполняют дефицит витаминов, возникающий на фоне ограничительных диет. Главное — соблюдать меру: 20-30 г в день достаточно. Идеальны в йогуртах, смузи, салатах и выпечке.

Когда быть осторожным

Важно выбирать органические ягоды: в некоторых партиях находили пестициды и следы серы. А беременным лучше вовсе отказаться — годжи могут вызывать сокращения матки.