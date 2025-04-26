Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека
Как выбрать идеальную куриную грудку: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки
Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу
Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%

Мозг на максимуме с утра: как начать день, чтобы быть в форме

2:15
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, как завтрак может повлиять на вашу умственную активность? Оказывается, правильные продукты утром способны улучшить работу мозга на весь день. Одним из таких продуктов, по мнению исследователей, являются грецкие орехи.

Мужчина завтракает
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина завтракает

Недавнее исследование Университета Рединга показало, что 50 г грецких орехов, добавленных в мюсли с йогуртом, могут значительно улучшить время реакции и память. Результаты тестов показали, что после завтрака с орехами участники показали лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто ел обычный завтрак с аналогичной калорийностью, но без орехов.

Что на самом деле происходит

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, включало 32 молодых человека в возрасте от 18 до 30 лет. Участников тестировали на время реакции и способность к запоминанию, а активность их мозга отслеживалась в течение шести часов после завтрака. В результате, хотя через два часа результаты были хуже у тех, кто ел орехи, через шесть часов ситуация изменилась. Грецкие орехи значительно улучшили память и скорость реакции участников.

Как орехи влияют на мозг

Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, полифенолами и белками, которые поддерживают здоровье мозга. В частности, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в орехах, помогают улучшить память и когнитивные функции. Полифенолы же, обладая антиоксидантными свойствами, поддерживают мозг и защищают его от окислительного стресса.

Однако исследователи отмечают, что это только первые результаты. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как грецкие орехи могут повлиять на старение мозга или работу мозга у пожилых людей и людей с когнитивными нарушениями.

Это исследование дает новый взгляд на то, что мы едим с утра. Теперь завтрак с грецкими орехами можно считать не только вкусным, но и полезным для мозга.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Наука и техника
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки Аудио 
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Домашние животные
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Никаких удобрений: что действительно любит лук
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Lada Искра раскрыта полностью: все три версии и цена без сюрпризов
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Последние материалы
Древний монстр всплыл на поверхность: находка позвонка мозазавра поразила учёных
Конец играм с огнём: стали известны подробности о состоянии Филиппа Киркорова после ожога на сцене
Очистка воздуха и увлажнение: преимущества душа для растений
Скрытая жемчужина Окситании: город, который поразил ЮНЕСКО и влюбил в себя мир
В Москве прогремела премьера фильма Кеосаяна: звёзды не скрывают своих эмоций
Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека
Как выбрать идеальную куриную грудку: ошибки, которые допускают даже опытные хозяйки
Мочевина на грядках: когда она превращается в угрозу
Секретный функционал: как использовать дверной крючок автомобиля на все 100%
Сигналы на коже, которые расскажут, заболеете ли вы диабетом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.