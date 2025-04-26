Мозг на максимуме с утра: как начать день, чтобы быть в форме

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, как завтрак может повлиять на вашу умственную активность? Оказывается, правильные продукты утром способны улучшить работу мозга на весь день. Одним из таких продуктов, по мнению исследователей, являются грецкие орехи.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина завтракает

Недавнее исследование Университета Рединга показало, что 50 г грецких орехов, добавленных в мюсли с йогуртом, могут значительно улучшить время реакции и память. Результаты тестов показали, что после завтрака с орехами участники показали лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с теми, кто ел обычный завтрак с аналогичной калорийностью, но без орехов.

Что на самом деле происходит

Исследование, опубликованное в журнале Food & Function, включало 32 молодых человека в возрасте от 18 до 30 лет. Участников тестировали на время реакции и способность к запоминанию, а активность их мозга отслеживалась в течение шести часов после завтрака. В результате, хотя через два часа результаты были хуже у тех, кто ел орехи, через шесть часов ситуация изменилась. Грецкие орехи значительно улучшили память и скорость реакции участников.

Как орехи влияют на мозг

Грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, полифенолами и белками, которые поддерживают здоровье мозга. В частности, омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в орехах, помогают улучшить память и когнитивные функции. Полифенолы же, обладая антиоксидантными свойствами, поддерживают мозг и защищают его от окислительного стресса.

Однако исследователи отмечают, что это только первые результаты. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как грецкие орехи могут повлиять на старение мозга или работу мозга у пожилых людей и людей с когнитивными нарушениями.

Это исследование дает новый взгляд на то, что мы едим с утра. Теперь завтрак с грецкими орехами можно считать не только вкусным, но и полезным для мозга.

Уточнения

За́втрак - первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

