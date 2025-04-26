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Как алкоголь влияет на мозг: новые факты, которые стоит знать каждому

3:35
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, как количество алкоголя, которое вы потребляете каждую неделю, может повлиять на здоровье вашего мозга? Новое исследование Американской академии неврологии обнаружило важную связь между регулярным употреблением алкоголя и риском развития деменции и болезни Альцгеймера.

Алкоголь
Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Алкоголь

Исследование, опубликованное в апреле 2025 года в журнале Neurology, показало, что хроническое потребление алкоголя может приводить к повреждениям мозга, влияющим на память и когнитивные функции. В ходе работы ученые проанализировали мозговые ткани почти двух тысяч умерших людей и обнаружили, что у людей, регулярно употребляющих алкоголь, в мозге наблюдаются сосудистые повреждения и маркеры нейродегенеративных заболеваний.

Одним из таких повреждений является артериальный гиалиноз, состояние, при котором кровеносные сосуды мозга становятся жесткими и сужаются, что нарушает приток крови и вызывает повреждение тканей. Также было зафиксировано повышенное присутствие структур, связанных с болезнью Альцгеймера.

Как употребление алкоголя влияет на мозг

Исследователи разделили участников на четыре группы, в зависимости от количества алкоголя, который они потребляли еженедельно:

  • Трезвенники.
  • Умеренно пьющие (до 7 порций алкоголя в неделю).
  • Много пьющие (8 и более порций алкоголя в неделю).
  • Бывшие пьющие, которые в прошлом превышали допустимую норму.

Один напиток был равен 14 граммам алкоголя (350 мл пива, 150 мл вина или 45 мл крепкого алкоголя).

Что показали результаты

  • Бывшие пьющие показали самый высокий уровень нарушений мозгового кровообращения — 50%.
  • Умеренно пьющие составили 45%, а сильно пьющие — 44%. Трезвенники имели наименьший показатель — 40%.
  • У людей, которые злоупотребляли алкоголем, вероятность сосудистых нарушений была на 133% выше, чем у трезвенников.

Кроме того, среди тех, кто часто употреблял алкоголь, наблюдалась более высокая частота тау-клубков — структур в мозге, которые связаны с нейродегенеративными заболеваниями, что также подтверждает влияние алкоголя на здоровье мозга.

Влияние алкоголя на продолжительность жизни

Алкоголь также сокращает продолжительность жизни. Люди, злоупотребляющие спиртными напитками, в среднем умирают на 13 лет раньше тех, кто не употребляет алкоголь. Эти данные лишь подтверждают связь между алкоголем и преждевременной смертью.

Что говорят эксперты

Доктор Лианна Вэнь из Университета Джорджа Вашингтона заявила, что результаты исследования должны насторожить людей, которые не осознают последствия употребления алкоголя. Она подчеркнула, что вред от алкоголя может сохраняться даже после того, как человек прекратил его потребление.

Выводы исследования

Алкоголь оказывает долгосрочное воздействие на мозг, повышая риск развития деменции и других заболеваний. Чрезмерное употребление алкоголя связано с ранней смертью и повреждениями мозга, что делает необходимым осознанное отношение к своему здоровью и потреблению алкоголя.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки (также спиртны́е напитки, спиртно́е) — напитки, содержащие этиловый спирт.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Хрипунов Александр
Специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, хронических нарушений мозгового кровообращения (головокружения системные и несистемные, снижение памяти, головные боли), последствий перенесенных ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения), ЧМТ (черепно-мозговая травма), полиневропатий различного генеза
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