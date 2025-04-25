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Пандемия 2.0: как древние вирусы могут стать причиной новой угрозы для человечества

2:52
Здоровье

Изменение климата может стать причиной появления древних вирусов, которые веками сохранялись в вечной мерзлоте. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) недавно провела учения, в рамках которых была смоделирована угроза новой глобальной пандемии. Сценарий, хоть и вымышленный, оказался научно обоснованным и привлек внимание к важной проблеме, с которой мир может столкнуться в будущем.

вирусы
Фото: Wikimedia Commons by www.scientificanimations.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
вирусы

Вирусы из вечной мерзлоты

На основе гипотетического сценария ВОЗ провела международные учения под названием "Учения Polaris", в которых участвовали 15 стран. Моделировался случай, когда ученые в ходе экспедиции в Арктику обнаружили останки шерстистых мамонтов, а в тающей вечной мерзлоте был высвобожден древний вирус, получивший название "мамонтовая чума". Эта болезнь распространялась по всему миру, затрудняя работу медицинских учреждений.

Вирус, по сценарию, был похож на оспу или вирус mpox, который в настоящее время активно распространяется в Африке. Во время учений ВОЗ проверяла, как быстро международные организации и правительства смогут среагировать на подобное событие. Важно отметить, что сценарий был вымышленным, но в нем содержались элементы, которые могли бы стать реальностью.

Прогнозы на будущее

ВОЗ предупреждает, что древние вирусы могут сохранять свою активность в мерзлой почве в течение тысяч лет, и с таянием вечной мерзлоты эти патогены могут оказаться на поверхности. Исследователи и археологи, работающие в Арктике, не всегда соблюдают необходимые меры предосторожности при раскопках, что только увеличивает риски для здоровья.

Научные опасения подтверждаются тем, что в 2023 году был восстановлен 48 500-летний "вирус зомби", который был найден среди замороженных останков. ВОЗ также подчеркнула, что защита от будущих эпидемий требует не только мониторинга известных вирусов, но и подготовки к возможному появлению ранее неизвестных патогенов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил:

"Возникновение новой пандемии — это не вопрос, а эпидемиологическая определенность. Это может случиться через 20 лет, но также может начаться и завтра".

Заключение

В ходе учений страны смогли сдержать распространение вымышленного вируса, но ВОЗ предостерегает, что в случае реальной эпидемии потребуется гораздо больше усилий. Исследования показывают, что изменения в климате могут вызвать таяние вечной мерзлоты, а это, в свою очередь, освободит опасные патогены, с которыми человечество никогда ранее не сталкивалось.

Уточнения

Эпиде́мия - прогрессирующее распространение заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайных ситуаций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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