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Забота о печени — просто: попробуй этот вкусный напиток для детокса

3:04
Здоровье

В жаркие дни особенно важно заботиться о здоровье печени, которая выполняет одну из самых важных ролей в нашем организме. Она не только помогает в переваривании пищи, но и отвечает за детоксикацию и выведение токсинов. О том, как поддержать этот орган, читайте ниже, а также о напитке, который идеально подходит для этого!

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Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Как работает печень

Печень вырабатывает желчь, которая помогает переваривать жиры и жирорастворимые витамины. Она также синтезирует холестерин и триглицериды. Этот орган служит основным фильтром нашего организма, нейтрализуя токсичные вещества и помогая в активации иммунной системы. Однако, несмотря на его важную роль, неправильное питание и вредные привычки могут сильно ослабить печень.

Факторы риска для печени

Основными факторами, угрожающими печени, являются курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками и вирусные инфекции. Это может привести к заболеваниям, таким как гепатит, цирроз печени или жировая дистрофия. Чтобы избежать этих проблем, важно поддерживать печень правильным питанием и здоровыми привычками, такими как отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и регулярные физические нагрузки.

Напиток, поддерживающий здоровье печени

Для того чтобы поддержать печень, можно пить простой, но эффективный напиток, состоящий из трех трав: корней алтея, листьев артишока и корней одуванчика. Эти травы легко найти в аптеке или у травников, и они прекрасно способствуют очистке печени и улучшению её работы.

Рецепт напитка:

  • Смешайте равные части корней алтея, листьев артишока и корней одуванчика.
  • Залейте ложку смеси холодной водой в чашке.
  • Доведите до кипения и варите на слабом огне 10 минут.
  • После выключения огня дайте настояться еще 10 минут, процедите и выпейте.

Этот напиток можно пить дважды в день. Он станет отличным союзником для вашей печени, помогая ей в процессе детоксикации и поддержке её нормальной работы.

Другие полезные напитки для печени

Кроме травяного чая, есть и другие напитки, которые благоприятно влияют на здоровье печени. Например, яблочный сок, зеленый чай, морковный и клюквенный соки, а также чай с корицей. Все эти напитки могут помочь в очистке организма от токсинов и улучшении работы печени.

Заключение

Забота о печени требует не только правильного питания, но и регулярного употребления напитков, которые поддерживают её здоровье. Напиток из трав, таких как алтей, артишок и одуванчик, поможет очистить печень и поддержать её функции, а другие напитки, такие как яблочный и морковный соки, тоже являются отличным дополнением к здоровому рациону.

Уточнения

Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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