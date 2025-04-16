Пермский край: больницы и школы кормили пациентов и детей опасными продуктами без подтверждения их безопасности

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С 1 января по 14 апреля 2025 года Россельхознадзор обнаружил нарушения в 19 учреждениях Пермского края, которые подверглись мониторингу в рамках системы "Меркурий". Проблемы касаются несанкционированного использования продуктов питания без подтверждения их качества и безопасности из-за отсутствия правильно оформленных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД). Это может угрожать здоровью людей, особенно в таких учреждениях, как больницы и школы.

Фото: ru.freepik.com/freepik Дети в школе

Выявленные нарушения в учреждениях

В результате проверок, проведённых 14 апреля, были обнаружены несоответствия в документации в двух больницах, двух школах и одном детском саду. Так, ГБУЗ ПК "Городская клиническая больница №1" в Перми не погасила 267 ВСД на 22,2 тонны молочной продукции, а МАОУ "Бичуринская СОШ" Бардымского округа не подтвердила 261 ВСД на 4,5 тонны мясной, молочной и рыбной продукции. Подобные нарушения были зафиксированы и в других учебных учреждениях региона.

Риски для здоровья

Отсутствие гашения ВСД означает, что продукты использовались без официального подтверждения их безопасности, что нарушает обязательные требования по прослеживаемости в системе "Меркурий". Это создаёт риски для здоровья граждан, особенно детей и пациентов, поскольку безопасные и качественные продукты питания не всегда могут быть должным образом проверены и подтверждены. Такие нарушения противоречат Ветеринарным правилам, а также федеральным законам о безопасности пищевых продуктов.

Меры, принятые Россельхознадзором

15 апреля Россельхознадзор выдал предостережения учреждениям о недопустимости нарушений ветеринарных требований. Информация о выявленных нарушениях была направлена в Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки Пермского края для принятия соответствующих мер. Ведомство подчёркивает важность строгого соблюдения правил, чтобы обеспечить безопасность питания в социально значимых учреждениях.

Итоги года

В 2024 году в Пермском крае из оборота было изъято более 34 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, или реализованной с нарушениями маркировки, сообщает properm.ru.

Уточнения

Больни́ца - вид гражданского стационарного медицинского учреждения, направленного на лечение больных и/или специализированную углубленную дифференциальную диагностику заболеваний в стационарных условиях.

