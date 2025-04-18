Пищевая кома: скрытая опасность для водителей и офисных работников

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пищевая кома — это состояние сонливости и усталости, которое часто возникает после обильного приема пищи. В таком состоянии человеку хочется спать, снижается концентрация внимания и общая активность. Об этом рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

По словам эксперта, пищевая кома обычно связана с перееданием, когда человек употребляет слишком много пищи за один раз. Это может быть вызвано однократным приемом пищи за день или привычкой не завтракать, что приводит к чрезмерному аппетиту и перееданию в обед. Избыточное количество пищи усиливает кровоток в органах пищеварения, тогда как мозговая активность снижается. Это явление возникло на ранних этапах развития человечества, когда после успешной охоты люди отдыхали.

Кроме того, сонливость могут вызывать продукты с высоким гликемическим индексом, такие как сладкие снеки, фастфуд и другие быстрые перекусы. Употребление таких продуктов приводит к резкому повышению и последующему снижению уровня сахара в крови, что негативно сказывается на самочувствии.

"Подобное состояние опасно для людей, которым важна постоянная бдительность и концентрация (например, водителям). Стоит отметить, что факторы, вызывающие пищевую кому, приводят к проблемам в организме", — сказал Арзамасцев.

Чрезмерное употребление рафинированных продуктов негативно влияет на кишечник и углеводный обмен, а также может вызвать проблемы с поджелудочной железой и увеличить риск развития сахарного диабета, сообщает Газета.Ru.

Для предотвращения сонливости после еды рекомендуется не пропускать завтрак и разбивать обед на несколько приемов пищи. Первый прием пищи должен быть сбалансированным, содержать белки и овощи, а также включать отдельный перекус. Это поможет снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и улучшить общее самочувствие, отметил врач.

Также важно улучшить качество питания и сократить потребление рафинированных продуктов, которые не приносят пользы организму. Для поддержания энергии и работоспособности необходимо обеспечить полноценное восстановление организма. Для этого следует наладить режим дня и здоровый сон.

Нормальный уровень витаминов и микроэлементов играет важную роль в метаболизме и получении энергии. Отклонения в их содержании можно выявить у врача с помощью биохимического анализа крови.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - «над, выше» + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

