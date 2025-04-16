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Лишние 20-30 кг — не норма: вот почему токсичный бодипозитив опаснее, чем вы думали

3:06
Здоровье

Психолог Алиса Метелина в беседе с Pravda.Ru высказалась о негативной стороне бодипозитива, его "токсичном" варианте.

Толстые дети
Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Толстые дети

Бодипозитив, по мнению психолога, — это позитивная тенденция, помогающая людям принять своё тело. Если вы, например, обладаете широкой костью или развитой мышечной массой, и хотите быть стройной и худой, это может быть невозможно. В таком случае принятие себя — это прекрасно и здорово.

"Но бодипозитив перестал быть таким правильным или нести только положительный вектор, иметь в себе. Он становится проблемой, которая затрагивает все слои населения, преимущественно средний класс и угрожает здоровью нации. Как бы это пафосно не звучало, это так. Потому что сейчас тенденция следующая, что женщины и мужчины, имеющие 20-30 лишних килограммов (я не шучу), считают, что это нормально и что эти формулировки из разряда "хорошего человека должно быть много" или, например, про то, что "меня должны любить такой, какая я есть, я другой быть не собираюсь", это не здоровая тенденция", — сказала Метелина.

Это не здоровая тенденция, подчеркнула врач, так как лишние килограммы негативно влияют на здоровье. Они увеличивают нагрузку на колени, окружают жиром внутренние органы, ухудшают кровоснабжение и состояние сосудов, повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшают качество жизни.

"Это повышает риск инсультов, инфарктов. Это ухудшает качество жизни, повышается одышка. Это ненормально. И когда мы говорим про бодипозитив, то, что нормально, это приветствуется. А если это выходит за гранью разумного и нормального, то это токсичный бодипозитив, на который ни в коем случае нельзя опираться", — уверена Метелина.

Она считает, что токсичные бодипозитивщики — это люди, которым нужна психологическая помощь. Они используют рационализацию, чтобы оправдать своё поведение, что является нездоровым. Им лучше всего спросить мнение у людей, которые не являются бодипозитивщиками и имеют нормальное телосложение и отношение к здоровью. Если такой человек считает, что у вас слишком много лишних килограммов, стоит прислушаться к его мнению, уверена психолог.

"А вообще считаю, что бодипозитивная тенденция и то, что это набирает такую бешеную популярность, все, что вредит здоровью конкретного индивида и здоровью нацию, это всё - вред, в общем и целом, это зло. Люди, которые пытаются опереться на бодипозитив, которые превращаются в такую токсичную форму, это люди психически нездоровые, это люди, которым требуется помощь, это, на самом деле, даже не их вина, это, скорее, их беда", — отметила Метелина.

Наша задача — информировать людей о вреде этой тенденции и организовывать группы поддержки для здоровых отношений с телом, заключила психолог.

Уточнения

Бодипозити́в (англ. body positivity; от body — «тело» и positive) — общественное движение, выступающее за право комфортно ощущать себя в своём теле при любом внешнем виде, свободно самовыражаться, а также принимать тела других людей такими, какие они есть.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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