Этот ужин кажется безобидным, но врачи считают его смертельно опасным

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Плотный ужин на ночь — не просто вредная привычка, а настоящая мина замедленного действия для сердца, мозга и всей сосудистой системы. Как пояснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, ночные приёмы пищи могут закончиться не только нарушениями пищеварения, но и инсультом или инфарктом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка ест ночью

Что происходит в организме после ночного перекуса

По словам эксперта, ночью желудочно-кишечный тракт отдыхает, и количество вырабатываемых ферментов резко снижается. В результате пища не переваривается, а буквально начинает гнить внутри, особенно если это жирная и белковая еда. Это запускает каскад негативных реакций:

Повышение уровня сахара в крови,

Перенапряжение инсулиновой системы и поджелудочной железы,

Увеличение липидов в крови и развитие атеросклероза.

Все это значительно повышает риск панкреатита, сахарного диабета, инсульта и инфаркта.

Почему поздняя еда опасна для сосудов

Когда кровь становится "сладкой" и жирной, это нарушает капиллярное кровообращение и вызывает гипоксию — кислородное голодание внутренних органов. В таком состоянии органы постепенно теряют свою функцию.

Кроме того, при переполненном желудке увеличивается риск образования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, что может вызвать внутреннее кровотечение, как сообщает Москва 24.

Безопасное правило трёх часов

Диетолог рекомендует полностью отказаться от еды минимум за 3 часа до сна. Особенно опасны ночные приёмы пищи для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, диабетом и нарушениями обмена веществ.

А что с настроением

Ранее врач Елена Соломатина также предупреждала: солёные и жареные блюда повышают давление, негативно влияют на мозг и настроение, а в долгосрочной перспективе — способствуют развитию депрессии.

Уточнения

У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

