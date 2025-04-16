Этот ужин кажется безобидным, но врачи считают его смертельно опасным

Плотный ужин на ночь — не просто вредная привычка, а настоящая мина замедленного действия для сердца, мозга и всей сосудистой системы. Как пояснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, ночные приёмы пищи могут закончиться не только нарушениями пищеварения, но и инсультом или инфарктом.
По словам эксперта, ночью желудочно-кишечный тракт отдыхает, и количество вырабатываемых ферментов резко снижается. В результате пища не переваривается, а буквально начинает гнить внутри, особенно если это жирная и белковая еда. Это запускает каскад негативных реакций:
Повышение уровня сахара в крови,
Перенапряжение инсулиновой системы и поджелудочной железы,
Увеличение липидов в крови и развитие атеросклероза.
Все это значительно повышает риск панкреатита, сахарного диабета, инсульта и инфаркта.
Когда кровь становится "сладкой" и жирной, это нарушает капиллярное кровообращение и вызывает гипоксию — кислородное голодание внутренних органов. В таком состоянии органы постепенно теряют свою функцию.
Кроме того, при переполненном желудке увеличивается риск образования грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, что может вызвать внутреннее кровотечение, как сообщает Москва 24.
Диетолог рекомендует полностью отказаться от еды минимум за 3 часа до сна. Особенно опасны ночные приёмы пищи для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, диабетом и нарушениями обмена веществ.
Ранее врач Елена Соломатина также предупреждала: солёные и жареные блюда повышают давление, негативно влияют на мозг и настроение, а в долгосрочной перспективе — способствуют развитию депрессии.
У́жин (от праслав. jugъ — «еда в полдень») — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.
В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.